Brian Cashman von den Yankees wehrt sich – „Ich bin stolz auf unsere Leute“

Alden GonzalezESPN-Mitarbeiterautor4-minütige Lektüre

SCOTTSDALE, Arizona – Brian Cashman, General Manager der New York Yankees, verbrachte am Dienstag einen Großteil seiner einstündigen Medienpräsenz damit, sich vehement gegen einige der Gegenreaktionen zu wehren, die sich nach einer Saison mit 82 Siegen gegen die Organisation richteten, und verteidigte häufig die Entscheidung des Teams. Herstellungsprozess und die verschiedenen daran beteiligten Personen.

„Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter und ich bin stolz auf unseren Prozess“, sagte Cashman am Dienstagnachmittag auf der Website der General Managers‘ Meetings. „Das heißt nicht, dass wir auf Hochtouren laufen, das heißt nicht, dass wir die Klassenbesten sind, aber ich persönlich finde, dass wir verdammt gut sind. Ich bin stolz auf unsere Leute und Ich freue mich auch darauf, dass 24 ein besseres Jahr wird als 23.“

Die Yankees schafften es in den letzten sechs Jahren jeweils in die Playoffs, schafften es aber seit ihrem Gesamtsieg im Jahr 2009 nicht mehr in die World Series. Im Jahr 2023 beendeten sie 19 Spiele auf dem ersten Platz und brauchten vom 17. bis 10. September, um ihre erste Niederlage zu vermeiden Saison seit 1992, was zu weit verbreiteten Forderungen führte, dass Cashman und der Manager im sechsten Jahr, Aaron Boone, entlassen werden sollten.

Die Offensive der Yankees wurde während des größten Teils des Junis und Julis ohne Aaron Judge aufgedeckt und belegte schließlich den 24. Platz in den Majors der OPS. Außer Gerrit Cole erzielten ihre Startkrüge zusammen einen ERA von 4,49. In der Hoffnung, die American League East zu durchbrechen, die mit den Baltimore Orioles als Konkurrenten deutlich schwieriger geworden ist, sagte Cashman, die Yankees müssten „unser Pitching verstärken“, indem sie zwei Outfielder – vorzugsweise Linkshänder – hinzufügten und sich mit dem befassen, was er nannte einen „Infield-Überschuss“.

Tag 1 der GM-Treffen, die im Omni Scottsdale Resort stattfanden, markierte Cashmans ersten öffentlichen Kommentar seit August, als er die Saison der Yankees als „Katastrophe“ bezeichnete.

„Uns wurde verständlicherweise Sand ins Gesicht getreten“, sagte Cashman, der GM der Yankees seit 1998. „Wir haben nur 82 Spiele gewonnen, wir haben es nicht in die Playoffs geschafft. Ich habe es eine Katastrophe genannt, weil es unerwartet kam, und es war eine Katastrophe. Der Kader war auf dem Papier um einiges besser, als er sich herausstellte. Aber ich muss.“ Damit kann ich leben. Das muss ich besitzen. Ich bin dafür verantwortlich. Und ich höre es auf jeden Fall in jeder Hinsicht laut und deutlich, egal, ob es um die Medien geht, ob es um die Fans geht, all diese Dinge. Hey, wenn du spielen willst In diesem Markt muss man hart sein und sich durchkämpfen, und wir werden uns durchkämpfen und dafür sorgen, dass ’24 ein besseres Ergebnis ist als ’23. Aber ich habe nicht erwartet, dass ’23 kommt. Ich glaube nicht Jeder hier hat mit dem Kader, den wir hatten, das Jahr 23 kommen sehen.“

Cashman fügte hinzu: „Zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr, kurz vor dem Ende des Winters, hieß es: ‚Das ist ein Playoff-Team. Das ist ein Team, das an der World Series teilnimmt. Tatsächlich vielleicht der beste Kader, den sie je zu bieten hatten.“ ihnen eine Chance, zur World Series zu kommen.‘ Und die gleichen Leute reden jetzt über Dienstplanerstellung, zu viel Analyse und all diese anderen Dinge, und es macht mir Spaß, das hin und her zu sehen, bei dem ich mir sage: „Meine Güte, das sind die gleichen Leute, denen wirklich gefallen hat, was wir sechs Monate lang gemacht haben.“ vor, und jetzt bringen sie uns dafür um.‘ Ich verstehe. Es gehört dazu, Teil dieses Prozesses zu sein. Das macht Sport so großartig. Aber wir haben gute Baseball-Leute. Wir haben im Laufe der Zeit gute Entscheidungen getroffen. In letzter Zeit haben sich einige dieser Dinge geändert. Es war noch nicht so gut. Dafür trage ich die Verantwortung. Das ist meine Entscheidung. Und hoffentlich sind wir mit einigen der Entscheidungen, die wir treffen werden, in einer besseren Position, um den Kader zu verbessern und unsere Position zu verbessern Ende ’24.

Cashman verteidigte an verschiedenen Stellen die Sorgfaltspflicht der Yankees im Vorfeld einiger der bekanntermaßen gescheiterten Trades, insbesondere die Übernahme des Outfielders Joey Gallo in der Zwischensaison im Jahr 2021 und des Starting Pitchers Frankie Montas im Jahr 2022. Cashman wies darauf hin, dass die Los Angeles Dodgers und die Minnesota Twins Gallo erwarb, nachdem er in New York Schwierigkeiten hatte und keiner der Mediziner darauf hinwies, dass Montas irgendwann eine Schulteroperation benötigen würde. Er glaubt, dass die meiste Kritik an den Yankees eine Reaktion auf die Ergebnisse auf dem Spielfeld ist und nicht in den Prozessen wurzelt, die zu ihnen geführt haben.

„Es macht mir Spaß, Entscheidungen über Spieler zu treffen, die wirklich gute Major League Baseball-Spieler oder potenziell hilfreiche Major League Baseball-Spieler sind, und dass wir dumm sind, sie zu bekommen, und andere Leute sind offensichtlich nicht dumm. „, sagte Cashman einmal. „Unter dem Strich kommt es nur auf Gewinnen und Verlieren an. Und darum geht es hier. Wir haben letztes Jahr viel zu viele Spiele verloren, als wir hätten verlieren sollen. Das ist meine Schuld. Ich bin als GM für den Baseball-Betrieb verantwortlich.“ . Wenn der Eigentümer mich jederzeit ausweisen möchte, kann er das natürlich tun.“

Cashman widersprach auch der Vorstellung, dass die Yankees zu analytisch orientiert seien, und behauptete, die Organisation verfüge über „die kleinste Analyseabteilung“ in der AL East, aber auch „die größte Pro-Scouting-Abteilung im gesamten Baseball“.

„Niemand macht tiefe Tauchgänge“, sagte Cashman. „Sie werfen nur Munition und Unsinn auf uns und werfen uns vor, analytisch vorzugehen. Analytik ist ein wichtiger Pfeiler in unserem Rad. Sie sollte in jedermanns Rad sein, und sie ist wirklich ein wichtiger Pfeiler in jedem Unternehmen, das Erfolg hat.“ Es gibt kein Team, das es nicht nutzt; wir sind nicht anders. Aber zu sagen, dass wir uns als Treiber von Analysen leiten lassen – das ist eine Lüge. Aber das wollen die Leute sagen. Ich weiß, dass ich diese Erzählung nicht ändern kann . Alles, was ich weiterhin tun kann, ist zu sagen: „Scheiße, das stimmt nicht.“ Aber ich garantiere, dass es wichtig ist, es zu nutzen, zusammen mit unseren Meinungen von Scouting-Profis und von Amateur-Scouting-Meinungen, und ja, manchmal machen wir unsere Entscheidungen besser und manchmal schlechter. Manchmal funktionieren sie nicht, Aber das ist auch Teil des Prozesses.