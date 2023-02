Brian Austin Groen heeft verhitte woorden voor zijn ex Vanessa Marcil.

De BH90210 acteur hield zich niet in toen hij reageerde op haar bewering dat ze hun zoon had opgevoed Kassius, nu 20, alleen na hun breuk in 2003. Vanessa uitte de bewering in een recente Q&A op haar Instagram-verhaal, waarin ze antwoordde op de vraag van een fan over de co-ouderschapsituatie van het voormalige stel: “We hebben en hebben geen co-ouderschap. Ik voedde mijn zoon alleen op.”

Brian plaatste een screenshot van het antwoord van de actrice en schreef op 24 februari: “Dus ik kan jullie niet allemaal vertellen hoe frustrerend het is om voortdurende leugens te lezen van een 50+-jarige vrouw op sociale media alsof ze nog steeds high is.” school. Ze is nog nooit in haar leven iemand geweest die de wandeling liep. Praten is goedkoop.’

Brian, die ook drie zonen deelt met zijn ex-vrouw Megan Foxevenals een 7 maanden oude babyjongen genaamd Daan met vriendin Sharna Burgess– ging verder met te beweren dat hij degene was die het grootste deel van het ouderschap in hun dynamiek deed.

“Megan en ik hebben ons best gedaan om Kass een goed afgeronde jeugd te geven, aangezien zijn moeder er zelden was”, schreef hij. “Ik neem aan dat ze daarom nu zoveel van hem post. Wanneer gaat ze gewoon WEG.”