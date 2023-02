Bereits am Montag kon een Einigung mit der EU im Brexit-Streit um Nordirland verundet worden. Die Anzeichen auf einen baldigen Durchbruch verdichten immer mehr.

De Britse premier Rishi Sunak zal een partij en een Wählerschaft zeggen over een einigung met EU im jarelangen Streit um Brexit-Regeln für Nordirland einstimmen. “De brexit is nooit volledig duurzaam en zal sterven zolang het duurt”, zei Sunak in een interview met de “Sunday Times”. “Ich bin das ganze Wochenende dabei und versuche, es zum Abschluss zu bringen. Wir geben alles, was wir haben.”

Eine Einigung mit der EU über Änderungen am sogenantnten Nordirland-Protokoll steht Berichten die door het Britse parlement worden gestuurd.

Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Vertragingen. Als je ziet dat de Zollgrenze zwischen GroßBritannien en der EU in der Iers Zie verläuft. Damit sollte be prevent, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland and dem EU-Mitglied Republik Irland eingeführt are müssen. Sonst wurde mit einem Wiederaufflammen des Konflikts um eine Vereinigung der both Teile Irlands Gerechtnet. Maar de Kontrollen zorgen ervoor dat de Duitse Handel in het binnenland en de protestantse Anhänger der Union in Nordirland worden beïnvloed door Großbritannien abgeschnitten.

Entscheidd für den Erfolg einer Einigung is daher, ob Sunak es bouw wird, die größte Protestant-Unionistische Partei in Nordirland, DUP, achter sich zu bringen. Deze blokkade van het protest tegen het protocol heeft ervoor gezorgd dat Monaten een regierungsbildung heeft in het Britse land.

Sunak stimmte am Wochenende auch in diverse Gastbeiträgen auf den warteten Durchbruch ein. “Wir müssen es hinkrigen, dass der Brexit für das gesamte Vereinigte Königreich funktioniert”, schreef im konservativen “Telegraph”. Dem Blatt soll sich im ownen Kabinett bereits Widerstand regen en Nordirland-Minister Steve Baker bereits seinen Rücktritt erwägen. Ik ben Boulevard-Blatt”Zon” Versicherte Sunak den Lesern, trotz seines mutmasslichen Kompromisses mit der EU weiterhin ein überzeugter “Brexiteer” zu sein.

