Brett Favre reicht Klage wegen Verleumdung gegen Shannon Sharpe, Pat McAfee und Shad White wegen Sozialbetrugs ein

CNN

—



In neu eingereichten Klagen sagt der ehemalige Green Bay Packers-Quarterback Brett Favre, dass ihn die Sportkommentatoren Shannon Sharpe und Pat McAfee sowie der Staatsprüfer von Mississippi, Shad White, diffamiert hätten.

Laut der Klage gegen Sharpe behauptet Favre, das enge Ende der Hall of Fame habe in seiner Show „ungeheuer falsche und diffamierende Aussagen“ über ihn gemacht.

Die Klage behauptet, dass Sharpe Favre einen „sorry mofo to stehlen von den niedrigsten der niedrigen“ nannte und dass Favre „Geld von Leuten gestohlen hat, die dieses Geld wirklich brauchten“.

Eine staatliche Prüfung im Jahr 2020 ergab, dass zig Millionen Dollar aus dem staatlichen Sozialprogramm missbräuchlich verwendet wurden. Teile des Geldes sollten verwendet werden, um eine Volleyballanlage an der University of Southern Mississippi, Favres Alma Mater, zu bauen, sowie 1,1 Millionen Dollar an den ehemaligen Quarterback für eine öffentliche Bekanntmachungskampagne zu zahlen, so die Ermittler.

Favre gab im Mai 2020 500.000 US-Dollar zurück und zahlte die restlichen 600.000 US-Dollar im Oktober 2021 zurück, nachdem der Staatsprüfer laut Rechnungsprüfer eine Aufforderung dazu ausgestellt hatte. Aber die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft behauptet, Favre schulde immer noch 228.000 Dollar an Zinszahlungen.

Favre hat bestritten, zu wissen, dass es sich bei dem Geld, das er erhalten hat, um Sozialhilfe handelte, und sagte in einer Erklärung im vergangenen Jahr, dass er „zu Unrecht in den Medien verleumdet“ werde.

Der Bundesstaat Mississippi verklagt Favre und andere im Rahmen einer massiven Zivilklage, die darauf abzielt, Millionen von falsch ausgegebenen Sozialgeldern wiederzuerlangen. Er wurde in dem Fall nicht strafrechtlich verfolgt.

Favres Klage behauptet auch, McAfee habe Favre in seinem Sport-Podcast diffamiert, als er den ehemaligen Quarterback einen „Dieb“ nannte, der „arme Leute in Mississippi bestohlen“ habe.

CNN hat Sharpe und McAfee um einen Kommentar gebeten.

In der Klage gegen White, den Staatsprüfer, heißt es in Favres Beschwerde, dass White „eine unerhörte Medienkampagne böswilliger und falscher Anschuldigungen“ gegen ihn durchgeführt hat, „in einem unverschämten Versuch, die durch Favres Berühmtheit erzeugte Medienaufmerksamkeit zu nutzen, um seine eigene politische Karriere voranzutreiben. ”

„Alles, was Auditor White zu diesem Fall gesagt hat, ist wahr und wird durch jahrelange Prüfungsarbeit der Fachleute des Office of the State Auditor gestützt. Es ist verblüffend, dass Mr. Favre einen Prozess zu dieser Frage haben will“, sagte White in einer Erklärung.

„Herr. Favre hat Auditor White und sein Team als Lügner bezeichnet, obwohl sie einen Teil des Geldes zurückgezahlt haben, das unser Büro von ihm verlangte. Er hat auch behauptet, die Wirtschaftsprüfer seien Lügner, obwohl eindeutige dokumentarische Beweise zeigen, dass er von falsch ausgegebenen Geldern profitiert hat. Anstatt New Yorker Prozessanwälte zu bezahlen, um diesen Fall zu verhandeln, wäre er besser dran, wenn er den Betrag an Sozialgeldern, den er dem Staat schuldet, vollständig zurückzahlt“, fuhr die Erklärung fort.