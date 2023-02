Brentford heeft een krachtige verklaring afgegeven waarin hij racistisch misbruik tegen hun spits Ivan Toney veroordeelt.

De 26-jarige scoorde zaterdagmiddag de controversiële gelijkmaker van de Bees in hun 1-1 gelijkspel bij Arsenal.

Getty Brentford heeft een verklaring vrijgegeven naar aanleiding van het racistische misbruik tegen Toney

De aanvaller werd bijgestaan ​​​​door buitenspel Christian Norgaard en de Professional Game Match Officials Limited gaf toe dat hun hoofdscheidsrechter Howard Webb zijn excuses had aangeboden aan de Gunners voor de kostbare ‘menselijke fout’.

Brentford heeft sindsdien onthuld dat Toney ‘een spervuur ​​​​van beledigende, racistische directe berichten’ op zijn Instagram-account heeft ontvangen.

In een verklaring zeiden ze: “We walgen en zijn bedroefd dat Ivan hier opnieuw mee te maken heeft gehad.

“We tolereren het niet en we zullen er alles aan doen om de betrokken personen te vervolgen.

“Ivan werd in oktober vorig jaar het slachtoffer van soortgelijke mishandeling en de dader wordt nu geconfronteerd met de gevolgen voor de rechtbank. Hoe vaak moet dit gebeuren?

“We roepen voetbalfans overal op om te genieten van de competitie en rivaliteit die tussen ons bestaat, maar om onze verschillen te respecteren en te omarmen en de diversiteit te vieren die in de hele Premier League bestaat.

Getty De spits scoorde de gelijkmaker van de Bees weg bij Brentford

“Er is geen ruimte voor racisme.”

Arsenal heeft ook een krachtig standpunt ingenomen tegen het misbruik getweet: “We staan ​​achter Ivan Toney en werken samen met Brentford om degenen te identificeren die racistisch misbruik hebben verzonden.

“Bij Arsenal veroordelen we alle vormen van discriminatie en hanteren we een nultolerantiebenadering.

“We zullen de sterkst mogelijke actie ondernemen tegen iedereen die we kunnen identificeren die haatdragende berichten verzendt.”

Het komt na het nieuws dat een man voor de rechtbank moet verschijnen na een politieonderzoek dat in oktober was gestart nadat Toney racistisch was misbruikt op sociale media.

Hij scoorde zijn 14e Premier League-doelpunt van het seizoen en verdiende Brentford een punt na de opener van Leandro Trossard voor Arsenal.