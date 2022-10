Brentford 1-1 Wölfe

Diego Costa wurde spät beim 1: 1-Unentschieden der Wolves in Brentford wegen eines Kopfstoßes vom Platz gestellt, wodurch die Gäste auf der Abstiegszone bleiben.

Nach einer düsteren und von Unterbrechungen geplagten ersten Halbzeit erwachte die Begegnung in West-London nach der Pause plötzlich zum Leben, als Ben Mees Scherenstoß Brentford in der 50. Minute in Führung brachte – aber diese Führung dauerte nur zwei Minuten.

Wolves-Kapitän Ruben Neves fegte von der Strafraumgrenze zum Ausgleich für die Gäste.

Costa und Ivan Toney verpassten gute Gelegenheiten, an beiden Enden einen Sieger zu finden, aber das späte Drama kam vom Ball, als der Stürmer der Wolves von Schiedsrichter Bobby Madley entlassen wurde und sein erstes Premier League-Spiel seit vier Jahren leitete, nachdem er 2018 entlassen worden war von VAR angewiesen, einen Headbutt an Mee zu checken.

Der Punkt passt keinem Team, da eine enge untere Tabellenhälfte keine Anzeichen einer Trennung zeigt.

Weitere folgen.

Was kommt als nächstes?

Brentford’s nächstes Spiel ist eine Reise zum Aufsteiger Der Wald von Nottingham nächsten Samstag, drei Tage vor dem Hosting Gillingham in der dritten Runde des Carabao Cup. Die Bees beenden ihre Saison vor der Weltmeisterschaft in der Premier League mit einer Reise zum Meister Manchester City am 12.11.

Wölfe drei Heimspiele haben, bevor die Weltmeisterschaft die Saison unterbricht, wobei die Mannschaft von Steve Davis Gastgeber ist Brighton, Leeds im Carabao Cup und Arsenalwobei letzteres live ist Sky Sports am 12. November – mit Anpfiff um 19.45 Uhr.