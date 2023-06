In Deutschland werden 755 Millionen medizinische Masken verbrannt. Der eigentliche Skandal ist jedoch, dass die Gesundheitsversorgung hier kaum noch zählt.

Maske brennt? Klingt fast nach einer Querdenker-Aktion. Und erinnert daran, wie im Frühjahr, zum Ende der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, Pflegepersonal an mehreren Orten in Deutschland Schutzmaterial geradezu rituell verbrannte. Also die Menschen, die sich um besonders gefährdete Menschen kümmern: Jeder zweite Corona-Tote lebte in einer Pflegeeinrichtung.

Diesmal will – oder muss – die Bundesregierung mindestens 755 Millionen Masken verbrennen. Der Grund ist technischer Natur, ihre Haltbarkeit ist abgelaufen. Das ist bitter, denn sie hätten nützlich sein können, lebensrettend nützlich. Allen voran die 95 Millionen FFP2-Masken, aber auch die 660 Millionen OP-Masken – sofern sie getragen wurden.

Dieses „haben“ steht symbolisch für die deutsche Gesundheitspolitik. Die Mittel zur Prävention sind vorhanden, aber der Wille, sie zu nutzen, fehlt. Ob Masken, Tests, Impfungen oder Luftfilter, die in Klassenräumen liegen, aber nicht eingeschaltet werden dürfen. Selbst als die Pandemie wütete, wurden den Bedürftigen keine einwandfreien Masken gegeben. Eine gerechtere Verteilung weltweit war offenbar nicht möglich. Deutschland hortet lieber.

Da die nun abgelaufenen Masken aufgrund des Plastikanteils nicht verrotten, sollten sie verbrannt werden. „Energetisch erholt“, wie es das Gesundheitsministerium nennt. Das wird Millionen kosten. Diese Verschwendung steht nun in der Kritik, und nur ein Teil der Empörung kommt von denen, die ohnehin nicht an Schutzmaßnahmen glauben. Bereits 2021 wurde das damals von Jens Spahn geleitete Ministerium vom Bundesrechnungshof gerügt. Sie hatten zu viel gekauft, zu unkoordiniert, zu teuer und teilweise von schlechter Qualität. Auch etliche Unionspolitiker haben sich und ihr Umfeld mit „Maskendeals“ bereichert.

Im Zweifelsfall ist es natürlich besser, wenn zu viel Schutzmaterial vorhanden ist, als zu wenig. Und natürlich sollte die Regierung keine schlechten Masken verteilen, auch nicht im Ausland. Der Nutzer muss sich auf die angegebene Filterwirkung verlassen können. Der Herstellerverband erklärt es gegenüber dem WDR so: Weil die elektrostatische Aufladung des Filtermaterials der Masken mit der Zeit nachlasse, werde auch die Filterwirkung schwächer. Allerdings sind die meisten Masken auch nach Ablauf des Verfallsdatums noch wirksam genug für den privaten Gebrauch, sagt Professor Christopher Niehues von der Fachhochschule Münster.

Dieser Text stammt aus dem wöchentlich. Unsere Wochenzeitung von links! Jede Woche dreht sich in der Wochentaz die Welt darum, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Weltblick. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Und es gibt immer noch Gelegenheiten für den Einsatz – tatsächlich. Das eigentliche Problem ist aber, dass selbst U-Bahn-Hustende oder Krankenhausbesucher keine Masken tragen wollen oder sollten. Denn Covid ist nicht verschwunden – und es war auch nicht die einzige ansteckende Krankheit. Prävention ist nach wie vor die einzige wirkliche Möglichkeit, Long Covid zu verhindern. Der von Long Covid stark betroffene Podcaster Visa Vie sagte zum Ende der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen: „Menschen mit Vorerkrankungen aller Art gehen dorthin, um den Rest ihrer Gesundheit zu schützen.“ Und sie müssen das Risiko eingehen, noch kränker daraus hervorzugehen.“

Die Tragödie besteht also nicht darin, dass diese 755 Millionen Masken jetzt verbrannt werden. Es sind die Mängel dahinter. Selbst in den sensibelsten Bereichen lässt Deutschland die Vorsichtsmaßnahmen außer Acht. Wer sich schützen will, ist auf sich allein gestellt. Auch wer andere schützen möchte, aber nicht über die Mittel verfügt, bekommt keine Angebote. Und die Masken? In der Zwischenzeit wartet es darauf, in Flammen aufzugehen. Das ist nur logisch.