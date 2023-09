Tottenham hat mit Nottingham Forest eine Ablösesumme für Brennan Johnson vereinbart.

Der Stürmer reist nun zu einer medizinischen Untersuchung nach London, bevor er seinen Wechsel vor Ablauf der Frist am Freitag um 23 Uhr besiegelt.

Spurs wird 45 Millionen Pfund plus Zuschläge für Johnson zahlen, allerdings sind weitere Gespräche mit Forest über die Struktur der Zahlungen erforderlich.

Forest war nicht daran interessiert, Johnson zu verkaufen und wartete auf ein Angebot im Wert von etwa 50 Millionen Pfund.

Brentford war ebenfalls an dem walisischen Nationalspieler interessiert, während Chelsea sein Interesse in den letzten Tagen abgekühlt hat.

Spurs dachten auch über Barcelonas Ansu Fati nach, der am Freitag zu Brighton wechselte, und Johan Bakayoko, der voraussichtlich beim PSV bleiben wird, nachdem er einen Wechsel nach Brentford abgelehnt hat, bevor er zu Johnson wechselte.

Der 22-Jährige wird dabei helfen, Harry Kane zu ersetzen, der Anfang des Sommers zum FC Bayern München wechselte.

Spurs möchten lieber einen vielseitigen Stürmer verpflichten, der auf verschiedenen Stürmerpositionen spielen kann, als die traditionelle Nummer 9.

Der vielseitige Johnson würde für wertvolle Tiefe sorgen

Sky Sports-Fußballjournalist Joe Shread:

Johnson ist bei weitem kein gleichwertiger Ersatz für Harry Kane – aber das ist für Tottenham in Ordnung.

Nachdem sie ihren Rekordtorschützen Anfang des Sommers zu den Bayern wechseln ließen, sind die Spurs verständlicherweise daran interessiert, ihre Angriffslinie zu stärken.

Doch der Klub aus dem Norden Londons hat nicht vor, die produktivste Nummer 9 seiner Geschichte durch einen Spieler mit ähnlichem Profil zu ersetzen.

Stattdessen wollen die Spurs einen vielseitigen Stürmer, der mehrere Rollen in der ersten Drei von Ange Postecoglou spielen kann – und Johnson ist genau das Richtige.

Der walisische Nationalspieler agierte letzte Saison an verschiedenen Stellen auf dem Flügel, hinter dem Stürmer und als Mittelstürmer, während Forest-Trainer Steve Cooper sein System regelmäßig optimierte.

Johnson zeigte konstant gute Leistungen – unabhängig von seiner Rolle – und erzielte im Vergleich zu seinen Teamkollegen beeindruckende Statistiken in einer Vielzahl von Angriffskennzahlen, wie die Grafik unten zeigt.

Wenn Johnson die East Midlands gegen die Spurs tauscht, kann er mit Dejan Kulusevski auf dem rechten Flügel, Heung-Min Son auf dem linken Flügel und Richarlison in der Mitte konkurrieren.

Als erst 22-Jähriger und mit erst einer Saison in der höchsten Spielklasse dürfte der 19-malige Nationalspieler im Rahmen der vielversprechenden neuen Ära von Postecoglou noch viel Raum für Verbesserungen haben.

