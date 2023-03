Duhok/Erbil (dpa) – De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft een consequente bestraffing geëist van de misdaden begaan door de terreurgroep Islamitische Staat (IS). “Wat hier met de Yezidi’s is gebeurd, was genocide”, zei ze tijdens een bezoek aan een kamp voor 12.000 intern ontheemden in de Koerdische autonome regio in Noord-Irak. Baerbock zei dat in Duitsland al twee daders ter verantwoording waren geroepen.

De minister van Buitenlandse Zaken beloofde Iraakse Koerden steun bij de reïntegratie van ongeveer een miljoen intern ontheemden. Tot een paar jaar geleden controleerde IS grote delen van Irak en Syrië. Hoewel ze sinds 2017 als militair verslagen worden beschouwd, voeren IS-cellen nog steeds aanvallen uit.