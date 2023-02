Brendon McCullum sieht keine Begrenzung für England in neuseeländischen Testreihen mit Ben Stokes im Mittelpunkt | Cricket-Nachrichten

Brendon McCullum freut sich zu sehen, wie Ben Stokes als Englands Kapitän „seine eigenen Drehbücher schreibt“, während das Paar weiterhin die Grenzen im Test-Cricket überschreitet.

McCullum war ein großer Erfolg, seit er letzten Sommer Englands Red-Ball-Mannschaft übernahm, neun Siege in zehn Spielen erzielte und eine neue Ära des furchtlosen Spiels einleitete.

Als stolzer Kiwi und geliebter ehemaliger Black Caps-Kapitän rückt ihn die diesmonatige Tour durch Neuseeland fest ins Rampenlicht, aber er ist mehr als glücklich, Stokes in den Mittelpunkt zu rücken.

„Mit dem verantwortlichen Skipper bin ich mir nicht sicher, was für diese Mannschaft möglich ist, weil er ein Typ ist, der seine eigenen Drehbücher schreibt und einige ziemlich besondere Dinge erreicht“, sagte er. „Ich weiß, dass er ziemlich hochgesteckte Pläne für dieses Team hat, und er wird versuchen, alles zu tun, um die Jungs mitzunehmen.

Erleben Sie unter dem neuen Kapitän Ben Stokes und dem neuen Cheftrainer Brendon McCullum noch einmal Englands epischen Red-Ball-Reset im vergangenen Sommer, als das Paar die Mannschaft zu sechs von sieben Siegen führte.



„Es war ein guter Start. Die Ergebnisse waren großartig, aber es geht nicht so sehr um Ergebnisse. Ich weiß, dass wir danach beurteilt werden, aber das ist nicht wirklich mein Fokus, und das gilt auch für den Skipper.

„Wir wollen nur, dass die Jungs einen Cricket-Stil spielen, der ihnen die größte Chance gibt, ihr Talent zu entfalten und dabei Spaß zu haben.

„Dieses Jahr war ziemlich erstaunlich. Wir wissen, dass auch einige große Herausforderungen vor uns liegen, aber was auch immer passiert, wir haben in der letzten Zeit einige ziemlich coole Dinge erreicht und ob wir die Lehren daraus ziehen können In den letzten 10 oder 11 Monaten wird uns dies die Gelegenheit geben, in der nächsten Zeit etwas ganz Besonderes zu tun.“

„Fans werden unterhalten“ in Neuseeland

McCullum hat in den frühen Tagen der Reise die Rolle des Reiseleiters gespielt und auf einigen seiner alten Wirkungsstätten ein Team-Bonding-Camp aufgebaut, um eine Mannschaft weiter zusammenzuschweißen, die zunehmend daran glaubt, dass sie es mit der Welt aufnehmen kann.

Die Tatsache, dass er auch plant, seine Landsleute zu besiegen, ist dem 41-Jährigen nicht entgangen, aber er hofft, dass die lokalen Fans die Cricket-Marke begrüßen werden, die er an ihre Küsten bringt – selbst wenn es hinter den feindlichen Linien ist.

Stuart Broad erinnert sich an Brendon McCullums Strategie vom Trent Bridge Test im Sommer, „nie nach einem Unentschieden zu suchen", als erstes Zeichen für den Aufstieg Englands.



„Sie werden unterhalten werden, egal ob Neuseeland oder wir gewinnen“, versprach er. „Die Leute sind patriotisch und wollen, dass ihr eigenes Team gewinnt, aber das ist einer der Gründe, warum wir in dem Job sind, in dem wir sind – wir wollen Test-Cricket unterhaltsam machen und sicherstellen, dass die Leute mit einer großartigen Erfahrung aus dem Spiel nach Hause gehen .

„Selbst wenn dein Team nicht gewinnt, kannst du immer noch denken, dass du einen verdammt guten Tag hattest. Hoffentlich wird das in dieser Serie der Fall sein.“

England spielt vom 16. bis 20. Februar in Mount Maunganui einen Tag-Nacht-Test gegen Neuseeland, bevor vom 24. bis 28. Februar ein zweiter Test in Wellington stattfindet.