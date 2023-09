Brendan Rodgers glaubt, dass einige Leute „versuchen, einen Keil“ zwischen ihn und den Celtic-Vorstand zu treiben, als er seine Kommentare von der Pressekonferenz am Donnerstag klarstellte, dass er mit dem Sommergeschäft des Clubs nicht zufrieden sei.

Der schottische Meister verpflichtete in seinem ersten Transferfenster seit seiner Rückkehr zum Verein im Juni neun Spieler, aber auf die Frage, ob er mit der erfolgten Rekrutierung zufrieden sei, sagte der Manager: „Nein. Nein, ich denke, wenn Sie einen Manager fragen.“ Sie werden natürlich immer mehr wollen.

„Aber wir arbeiten mit den Spielern zusammen, die hier sind. Ich sage das nicht auf respektlose Weise, ich denke, jeder Manager wird Ihnen sagen, dass er sich vielleicht gewünscht hätte, ein oder zwei weitere Neuverpflichtungen getätigt zu haben.“

„Aber das Fenster schloss sich, wir hatten die Spieler, die wir hatten, und ich bin Trainer und wir werden mit den allerbesten Spielern zusammenarbeiten, die uns zur Verfügung stehen, um unser Leistungsniveau so gut wie möglich zu machen.“

Rodgers‘ Kommentare wurden in manchen Kreisen als Kritik an der Qualität einiger der geholten Spieler und als Seitenhieb auf den Vorstand aufgefasst, weil er ihn vor dem jüngsten Vorstoß der Hoops in die Champions-League-Gruppenphase nicht stark genug unterstützt hatte.

Als er jedoch vor dem 3:0-Auswärtssieg gegen Livingston am Samstag von BBC Scotland interviewt wurde, versuchte er klarzustellen, was er zwei Tage zuvor gesagt hatte, und kam zu dem Schluss, dass er das Gefühl hatte, seine Worte seien aus dem Zusammenhang gerissen worden.

„Was ich gesagt habe, war, dass jeder Manager, der in ein Fenster geht, am Ende des Fensters immer das Gefühl haben wird, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr hätte tun können“, sagte er.

„Ich habe nie etwas anderes als das gesagt, deshalb war ich wirklich zufrieden mit den Jungs, die reingekommen sind. Wir kennen die Bereiche, in denen wir uns verbessern wollen, wir kennen die Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen. Sie sind es.“ Ich werde das nie in einem Fenster machen.

Rodgers glaubt, dass sein Team nach dem Sieg gegen Livingston nahe an seine Bestleistung herankommt



„Unser Ziel und was wir in Zukunft tun wollen, ist, die Qualität innerhalb des Kaders zu verbessern. Das bedeutet nicht, dass ich mit dem Verein unzufrieden bin, also bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute sich das ansehen und sich darauf konzentrieren werden.“ das und versuche sehr, sehr früh einen Keil zwischen mich und das Board zu treiben.

„Welche Geschichten auch immer darum herum erschaffen werden, sie werden falsch sein.

„Der Moment, in dem ich hier glücklich bin, wirklich zufrieden mit allem, ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, an dem ich weitermache, denn um Standards voranzutreiben und die Dinge voranzubringen, muss man nach mehr suchen.“

Was kommt als nächstes?

Celtics nächstes schottisches Premiership-Spiel findet am 30. September in Motherwell statt. Anstoß ist um 12.30 Uhr.