Brendan Rodgers besteht darauf, dass er gewinnen und „mich erneut beweisen“ muss, nachdem er seine zweite Amtszeit als Celtic-Trainer begonnen hat.

Der Celtic-Trainer wurde von den Fans im Celtic Park herzlich aufgenommen, nachdem er vor einem 3:2-Sieg über Athletic Bilbao im Testimonialspiel von James Forrest wieder vorgestellt wurde.

Auf die Frage, wie es sich anfühlte, mehr als vier Jahre nach seinem Abgang nach Leicester zurück zu sein, sagte Rodgers: „Erstaunlich. Es fühlt sich wie zu Hause an.“

„Ich muss ehrlich sein. Ich hatte in meiner Karriere das Glück, einige fantastische Vereine und einige große Vereine geleitet zu haben, aber nichts gibt mir das Gefühl, wieder hier bei Menschen zu sein, die ich als Familie betrachten würde, und einfach nur da zu sein.“ hier in der Arena.

„Ich freue mich darauf, ich werde jede Sekunde davon genießen. Ich glaube, durch die Reise wurde mir wahrscheinlich klar, was ich hatte, und ich war mir nie sicher, ob ich das noch einmal haben würde.“

Bild:

James Forrest spielte 49 Minuten seines Testimonialspiels, als Celtic Athletic Bilbao in Parkhead mit 3:2 besiegte





„Um die Chance zu haben, das noch einmal zu haben, werde ich es wirklich genießen, auf dem Platz, mit den Spielern, mit dem Personal und natürlich mit den Fans. Aber dafür muss ich gewinnen und ich.“ Ich muss mich noch einmal beweisen.

Unter den 43.447 Zuschauern gab es keine Anzeichen von Meinungsverschiedenheiten, als Rodgers vor dem Spiel vorgestellt wurde, das Celtic dank der Tore von Reo Hatate, Alexandro Bernabei und David Turnbull gewann.

In der Stehplatzabteilung herrschte eine geringe Teilnehmerzahl, deren Mitglieder im Juni in den sozialen Medien ihren Unmut über Rodgers‘ Ernennung zum Ausdruck brachten.

Aber jegliche Negativität dürfte beiseite gelegt werden, wenn Celtic am Samstag mit der entscheidenden Titelverteidigung in der Premier League gegen Ross County beginnt.

Bild:

Brendan Rodgers kehrte am Dienstagabend an die Seitenlinie des Celtic Parks zurück.





Bei seinem Empfang sagte Rodgers: „Offensichtlich bedeutet es sehr viel.“

„Meine Priorität ist es, hier ein Team zu bilden und die Standards fortzusetzen, die im letzten Jahrzehnt oder so gesetzt wurden. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle zusammen sind, um das zu erreichen.“

„Die Celtic-Fans sind großartig, sie werden ihre Mannschaft unterstützen und ich denke, was diesen Verein auszeichnet, ist, dass sie hinter dem Manager stehen.“

„Vom Wochenende an gehen wir alle zusammen und wollen weitermachen, und es ist sehr wichtig, dass wir zusammen sind.“

