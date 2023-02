Brendan Rodgers geeft toe dat het een zorgwekkend teken is voor Leicester dat Championship-kant Blackburn “een stuk beter” was dan zijn team in hun schokkende 2-1 FA Cup-nederlaag.

Tyrhys Dolan en Sammie Szmodics profiteerden van vreselijke verdedigingen om Blackburn een 2-1 overwinning te bezorgen toen ze een eerste FA Cup-kwartfinale in acht jaar bereikten.

Kelechi Iheanacho pakte een troost in de tweede helft, maar de foutgevoelige Foxes kregen wat ze verdienden tegen de Championship-kant.

Rodgers zei: “Felicitaties aan Blackburn, zij waren het betere team. We presenteerden ze een paar van de goals, waarbij we de bal goedkoop weggaven om als eerste toe te geven.

“Hetzelfde met de tweede. We geven het weg en de speler komt te gemakkelijk door het midden van onze verdediging en krijgt zijn finish.

“Dan ga je er achteraan en 2-0 is geen gemakkelijke score om vrij in te scoren. We toonden pit en drive, maar dat moet je laten zien als het 0-0 is en je spel opdringen.

“We waren niet in staat om dat te doen. Het is consistentie, het is mentaliteit, een ambitie en een drive om te slagen en dat is te veel op en neer voor ons geweest. Het helpt niet als je teams voortdurend kansen biedt.

“Teleurgesteld voor de supporters, het was een echte uitdaging voor hen dit seizoen. De FA Cup was een kans voor ons om de kwartfinales te bereiken, door thuis tegen een Championship-team te spelen, maar ze waren een stuk beter dan wij.

“Daar moeten we ons zorgen over maken.”

Rodgers zat zonder James Maddison en Youri Tielemans, Maddison moest nog herstellen van ziekte en Tielemans stond voor zes weken out met ligamentschade aan zijn enkel.

De Belgische international liep een enkelblessure op nadat hij als invaller was ingezet in de weekendnederlaag tegen Arsenal en miste dinsdag de FA Cup-nederlaag tegen Blackburn.

“Youri zal zes weken out zijn. Zes weken zullen aanvoelen als zes maanden als je een speler van die kwaliteit verliest”, onthulde Rodgers.

“Helaas heeft hij de ligamenten in zijn enkel gedaan. Hij zal niet terug zijn voor de interlandbreak.”

Leicester-manager Brendan Rodgers bevestigde dat Youri Tielemans zes weken out is met een enkelblessure die hij dit weekend opliep tegen Arsenal.



Rodgers, die Leicester naar een eerste FA Cup-triomf in 2021 loodste, voerde zes wijzigingen door en stond erop dat hij degene in de vuurlinie zou zijn.

Hij voegde eraan toe: “Als er iemand de schuld heeft, ben ik het. Ik heb de wijzigingen aangebracht en helaas werkte het niet.

“We hebben vier spelers in de basis gehaald die een paar seizoenen geleden de FA Cup wonnen, dus het team zou sterk en goed genoeg moeten zijn.

“De FA Cup was een kans om een ​​kwartfinale te bereiken. We speelden thuis tegen een Championship-team, maar zij waren beter dan wij en daar moeten we ons zorgen over maken.”

“Het was een ongelooflijke avond voor de club. De prestatie en het resultaat waren welverdiend. Ik vroeg de spelers om moedig te zijn aan de bal”, zei Blackburn-baas Jon Dahl Tomasson.

Sammie Szmodics viert zijn doelpunt in Blackburn’s FA Cup-overwinning in Leicester





“Ze volgden het spelplan perfect. We waren extreem dapper, we creëerden kansen en uit balbezit waren we extreem intens.

“We hadden uit het zicht moeten zijn voordat het een beetje nerveus werd, maar de jongens toonden veel moed en vochten wanneer het nodig was. De spelers hebben een nieuw hoofdstuk in onze geweldige geschiedenis geschreven.”

“We zijn in opbouw. ​​We waren inconsistent, maar in 2023 waren we consistent. De jongens hebben uitstekend werk geleverd.

“Nu zitten we bij de laatste acht in de grootste beker ter wereld. Deze beker is een van de enige waar het echt leeft. We nemen de beker heel serieus.”

Wat is het volgende?

Leicester bezoek Southampton in de Premier League op zaterdag om 17.30 uur. In de tussentijd zijn Blackburn terug in Championship-actie wanneer ze Sheffield United op zaterdag om 12.30 uur ontvangen.