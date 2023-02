Het tij is hoog en Brendan Fraser houdt vol!

Tijdens de SAG Awards 2023 op 26 februari werd de acteur gevierd voor zijn werk in De walvis na het winnen van Opmerkelijke Prestaties door een Mannelijke Acteur in een Hoofdrol. (Klik hier voor een volledige lijst met winnaars.)

“Ik vond de rol van mijn leven in dit personage waar Charlie in zit De walvis“vertelde Brendan het publiek in het Fairmont Century Plaza in Century City, Californië. “Hij is iemand die spijt heeft, maar hij zit in een zee van hoop en ik ben op die zee geweest en ik heb op die golf gereden de laatste tijd en het is krachtig en goed geweest.”

Tegelijkertijd erkende de 54-jarige Brendan snel dat zijn carrière in Hollywood niet altijd gemakkelijk was.

“Ik heb ook meegemaakt dat die golf me diep in de oceaanbodem sloeg,” legde hij uit, “en ik vroeg me af waar ik nu ben?”