Der Breitbandcongress des Fachverbands für Rundfunk- und Breitbandkommunikation (FRK) bevind zich op verschillende manieren op Wachstumskurs. Op 6. en 7. september 2023 is er een overeenkomst tussen het Leipziger H4 Hotel en een van de vele Ausstellers in de jaren zuvor.

“Diese Entwicklung zeichnete sich bereits kurz nach dem Breitbandkongress 2022 ab, als onze schnell die eerste Standbuchungen vorlagen”, aldus Heinz-Peter Labonte, Vorsitzender van FRK. Deshalb wurde die Zahl der Ausstellungsstände noch einmal vergrößert. Die Zahl staat op de 26. Auflage des FRK-Breitbandkongresses die sich im Vergleich zum Vorjahr um 15 vergrößert.

Bis eind februari 2023 werden bereid rundvlees 90 Prozent der Stände fest verbucht. “Wer noch seine Innovations and Produkte dem fachkundigen Publikum präsentieren will, muss jetzt schnell sein”, zei Labonte. Er is davon aus, die Zahl der Teilnehmer weiter anwachsen wird. “Wir rechnen damit, dass am 6. en 7. September im H4 Hotel zweden 10 en 20 Prozent mehr Besucher am Breitbandkongress teilnehmen zijn”, prognostiziert der FRK-Vorsitzende.

Neben der Ausstellung und den Workshops, in dans sich die Teilnehmer über aktuelle Technische Entwicklungen aus erster Hand informieren, dürfte auch das Kongressprogramm dienen als Publikumsmagnet: Der Fokus wird auf den Auswirkungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) en der Aktivitäten der Finanzinvestoren auf den Breitbandausbau liegen. “Das Glasfaserbereitstellungsentgelt is keine wirkliche Alternative and angesichts of actuelle Insolvenzen drängt sich Frage geradezu auf, wie es im Glasfasermarkt weitergehen wird”, zei Labonte. “Die Großen waren den Druck auf mittelständische Netzbetreiber erhöhen, die Dank Kundennähe en excellente Service sehr erfolgreich ihre Netze betreiben and deshalb auch wettbewerbsfähig bleiben.”

Der FRK heeft ervoor gezorgd dat het Kongress-programma ervoor zorgt dat Keynote Speaker kan worden gebruikt.

Weitere Informationen zum FRK-Breitbandkongress gibts unter www.breitbandkongress-frk.de.