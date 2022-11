Breakout-Star Joey Gliatta, IC Catholic ‚D‘ rächt die Halbfinalniederlage gegen Byron im großen Stil – Shaw Local

ELMHURST – Joey Gliatta spielte letztes Jahr nicht für IC Catholic Prep in den Playoffs, aber er stand mit dem Team an der Seitenlinie. Er kannte den Schmerz, den sie nach einer Ein-Punkte-Niederlage gegen Byron empfanden.

„Ich wusste nur, dass sie verletzt waren“, sagte Gliatta. „Ich weiß, wie sie sich gefühlt haben. Es ist kein gutes Gefühl. Und ich wollte nicht, dass sie sich noch einmal so fühlen.“

Gliatta sorgt dafür – und wird zur Playoff-Story.

Der Junior der Knights hatte letzte Woche beim Viertelfinalsieg seines Teams in der Verlängerung in Princeton eine herausragende Leistung als Running Back. Gliatta ließ am Samstag eine sensationelle Zugabenleistung folgen und stürmte 192 Yards und vier Touchdowns mit 22 Überträgen.

[ Photos: IC Catholic Prep vs. Byron in Class 3A football semifinal ]

Die Verteidigung von IC Catholic tat ihren Teil, indem sie Byron viermal auf dem vierten Platz abwies, als die Knights die letztjährige Halbfinalniederlage mit einem überwältigenden 35:0-Sieg im Halbfinale der Klasse 3A im Plunkett Park rächten.

„Ich habe gerade meiner O-Line gesagt, wenn sie für mich blocken, werden wir an Orte gehen“, sagte Gliatta. „Und hier sind wir, wir fahren nach Champaign.“

Joey Gliatta (33) von IC Catholic läuft am Samstag, den 19. November 2022 in Elmhurst, IL, während eines Halbfinal-Playoff-Spiels im Uni-Fußball der Klasse 3A zwischen Byron High School und IC Catholic Prep. (Tony Gadomski/Tony Gadomski für Shaw Local New)

In der Tat kehrt IC Catholic (12-1) zum ersten Mal seit dem Gewinn von drei Staatstiteln in Folge von 2016 bis 2018 zum Staatsfinale zurück. Die Knights spielen am Freitag um 16:00 Uhr in Champaign im Meisterschaftsspiel der Klasse 3A gegen Williamsville, einen 12-7-Sieger über Tolono Unity.

Und sie reiten die unwahrscheinlichen offensiven Heldentaten des jungen Mannes, der am Samstag an der Seitenlinie der Knights immer wieder mit Gesängen von „Joey Football“ ein Ständchen bekam.

Gliatta, der zweitbeste Tackler von IC Catholic bei Linebacker in der Verteidigung, hatte in den ersten elf Spielen der Knights insgesamt nur sechs Carrys. Viel Glück beim Glauben, dass Sie das Spiel am Samstag sehen.

Er brach einen 44-Yard-Lauf beim zweiten Scrimmage-Spiel des Spiels ab, um seinen 10-Yard-TD aufzustellen. Gliattas 7-Yard-TD in den letzten Sekunden des zweiten Viertels brachte seinem Team eine 14-0-Halbzeitführung und er fügte TD-Läufe von 4 und 58 Yards im vierten Viertel hinzu.

Gliattas schneidende, geduldige Cutback-Fähigkeit sieht kaum aus wie ein Kind, das bis vor kurzem eine Handvoll Carrys hatte. Er hatte auch neun Zweikämpfe in der Defensive, um am Samstag hochzufahren.

„So wie unsere Kinder rotieren, gibt es wirklich kein Startkind. Wir gehen irgendwie davon aus, wer heiß war und wer heiß war“, sagte Knights-Trainer Bill Krefft. „Er ist ein ganz anderer Running Back. Er findet Gassen gut und kann geduldig sein. Wenn du als Running Back geduldig bist, öffnen sich Löcher für dich.“

Jesse Smith (52) von IC Catholic und seine Teamkollegen signalisieren am Samstag, den 19. November 2022 in Elmhurst, IL, während des Halbfinal-Playoff-Spiels der Klasse 3A im Uni-Football zwischen Byron High School und IC Catholic Prep einen First Down nach einem Fourth Down Stop. (Tony Gadomski/Tony Gadomski für Shaw Local New)

Das Spiel am Samstag schlug jedoch mit der Verteidigung von IC Catholic um.

Byron (11-2), getreu seiner Identität, marschierte bei seinem zweiten Drive methodisch über das Feld und lag mit 7-0 zurück. Die Tigers, die die Play Clock bei jedem Snap entleeren, hielten den Ball fast 16 Minuten lang und überbrückten das erste und zweite Viertel, wobei sie in einem Drive mit 22 Spielen acht First Downs erzielten.

Im 22. Spielzug fing der katholische IC-Linebacker Jesse Smith, Vierter und Tor der 3, einen Play-Action-Pass von Byron QB Braden Smith in die Endzone ab, wobei 2:23 in der Hälfte übrig waren.

„Wir mussten bei diesem Drive einfach Spiel für Spiel spielen, nicht im Stich lassen, konzentriert bleiben“, sagte Jesse Smith, der auch 20 Tackles im Spiel hatte. „Ich habe nur Fußball gespielt [on that interception]. Es fühlt sich toll an.“

Für Braden Smith und Byron, die sich nie wirklich erholten, fühlte es sich nicht so gut an. Der Pass war der erste und einzige Pass des 22-Spiele-Ballbesitzes.

„Das war natürlich der Spielplan, wir haben versucht, den Ball so lange wie möglich zu halten, nicht zu geben [IC] der Ball. Wenn wir getroffen hätten, wäre das enorm für uns gewesen“, sagte Braden Smith. „Jemand war vielleicht mit bloßem Auge nicht offen, aber Jacob Ross war hinten in der Endzone offen. Das liegt an mir. Ich hätte es nicht dem mittleren Linebacker zuwerfen sollen, ich hätte es über ihn fallen lassen sollen.

Jayden Sutton (54) von IC Catholic hebt Dennis Mandala (11) zur Feier nach einem Touchdown während des Halbfinal-Playoff-Spiels im College-Fußball der Klasse 3A zwischen Byron High School und IC Catholic Prep am Samstag, den 19. November 2022 in Elmhurst, IL, hoch. (Tony Gadomski/Tony Gadomski für Shaw Local New)

IC Catholic führte mit 14:0 zur Halbzeit – das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt – und sorgte dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholte.

Dennis Mandala traf mit Eric Karner mit einem 66-Yard-TD-Pass auf den ersten Ballbesitz der Knights im dritten Viertel, um es auf 21: 0 zu bringen. Die Verteidigung erledigte den Rest und füllte Byron dreimal mit vierten und kurzen Läufen, um die verteidigenden Champions der Klasse 3A auszuschalten, während Gliatta wild lief.

„Unsere Kinder haben für vier Quartale hingerichtet, und von einer erwachsenen Gruppe von Männern kann man nicht mehr verlangen“, sagte Krefft. „Sie sind widerstandsfähig, sie sind Kämpfer. Sie haben dieses Spiel verdient gewonnen. Das ist eine großartige Fußballmannschaft, der sie das antun konnten.“