Mit der Aufnahme ihres Sports in die bevorstehenden Sommerspiele 2024 in Paris hoffen Breakdancer in Kenia, dass die zunehmende Unterstützung ihres Sports Neulingen eine bessere Zukunft bescheren und sie davon träumen lässt, eines Tages an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Derzeit erkennt die kenianische Regierung Breakdance nicht als Sport an, was junge Breakdance-Sportler daran hindert, sich einen Namen zu machen.