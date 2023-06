Braunau: Freiwillige slateten 156.000 Stunden im Rettungsdienst

630 Mal pro Tag hatte een Rotkreuz-Mitarbeiter aus dem Bezirk Braunau Kontakt zu een menschen, der Hilfe benötigte. Zahlen wie die präsentierte Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Gerald Kronberger bij de kürzlich stattgefundenen Bezirksstellenversammlung. Kronberger bedankte de 1258 freiwilligen und hauptamtlichen Mitarbeitern für ihren außerordentlichen Einsatz im vergangenen Jahr. Inge Steinerberger aus dem Bereich Gesundheits- and Soziale Dienste referierte über ihre Tätigkeiten and the große Nachfrage, die im Besuchsdienst momentan nicht gänzlich die kann. „Wir müssen in der Gewinnung von freiwilligen Mitarbeitern aktive are, um der Vereinsamung zuvorzukommen und nachhaltiger für Mitmenschen da sein zu können“, appellierte sie.

Verdienmedailles verliezen

Nicht nur Dank, auch Auszeichnungen gab es bei dieser Versammlung: Gerhard Schmiederer, langjähriger Dienstführer der Rotkreuz-Ortsstelle Riedersbach wurde kurz vor der Pensionierung mit der Goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet. Jene in Silber wurde Ortsstellenleiter en Bürgermeister Erich Rippl aus Lengau verliehen, Ortsstellenleiter-Stellvertreter Simon Riffert won de Merit Medal in Bronze.

Freuen dürfen sich die First Responder uit Mauerkirchen. Wie rapporteert, onderschrijft de Amag-Sozialpreis die dit project met een niet-vallende rugzak met defibrillator. Seit 2008 helfen Ersthelfer vor Ort bei Notfällen in Mauerkirchen, sie sind im Einsatz, bis das Rettungsfahrzeug angecommen ist – denn im Notfall zal jede Sekunde. Landesgeschäftsleiter-Stellvertreter Thomas Märzinger zei zelf beeindruckt von den Leistungen des Roten Kreuzes im Bezirk Braunau. Een Auszug uit de Bilanz:

5291 kilometer pro Tag uitgelegd die Rotkreuz-Mitarbeiter im vergangenen Jahr zurück. Als er twee miljoen kilometer in jaren zijn, met 46 Fahrzeugen zurückgelegt.

pro Tag uitgelegd die Rotkreuz-Mitarbeiter im vergangenen Jahr zurück. Als er twee miljoen kilometer in jaren zijn, met 46 Fahrzeugen zurückgelegt. 36.560 vervoeren führten die 636 Mitarbeiter im Rettungsdienst in onze Freizeit durch, dafür investierten sie im vergangenen Jahr 156.000 freiwillige Stunden

führten die 636 Mitarbeiter im Rettungsdienst in onze Freizeit durch, dafür investierten sie im vergangenen Jahr 156.000 freiwillige Stunden 84.612 Hausbesuche zählten die Mitarbeiterinnen en Mitarbeiter in der Mobilen Pflege en Betreuung. Het „Palliatieve Zorg“-Team betreute 192 Patiënten im Bezirk Braunau.

zählten die Mitarbeiterinnen en Mitarbeiter in der Mobilen Pflege en Betreuung. Het „Palliatieve Zorg“-Team betreute 192 Patiënten im Bezirk Braunau. 4327 blutspender kamen der Einladung des Roten Kreuzes nach and spendeten bei insgesamt 71 Aktionstagen im ganzen Bezirk ihr Blut.

kamen der Einladung des Roten Kreuzes nach and spendeten bei insgesamt 71 Aktionstagen im ganzen Bezirk ihr Blut. 84 Jugendliche zählt das Jugendrotkreuz. Zie verbreden 3765 Stunden in den Gruppenstunden, bij Fortbildungen of Ausflügen.

zählt das Jugendrotkreuz. Zie verbreden 3765 Stunden in den Gruppenstunden, bij Fortbildungen of Ausflügen. 1258 Machinearbeider sind beim Roten Kreuz im Bezirk Braunau beschäftigt, davon der überwiegende Teil ehrenamtlich: 1086. Die Mobile Pflege en Betreuung zählt 62 bzw. 76 Mitarbeiter, 34 Zivildiener halfen 2022 ebenfalls mit.

Die Sommerausbildung zum Rettungssanitäter begint op Roten Kreuz in Braunau op 10 juli. Het gaat om 100 Stunden Theorie en 160 Stunden Praktikum im Rettungswagen. Voraussetzung is een mindestalter van 17 Jahren en Unbescholtenheit. Ein weiterer, berufsbegleitender Kurs findet ab 25. September statt. Meer informatie onder 07722 / 622 64

ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redactie Innviertel Magdalena Lagetar