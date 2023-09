Das Oktoberfest beginnt in München – Warten im Morgengrauen

Heute beginnt in München das Oktoberfest – und mit ihm der Ansturm aus aller Welt. Es werden Millionen Gäste erwartet, darunter auch zahlreiche Prominente. Um 12 Uhr beginnt der Anstich – dann fließt das Bier.

„Ozapft is“ heißt auch heute wieder das Motto München – Das Oktoberfest beginnt. Auch nach Einbruch der Dunkelheit standen am Morgen bereits die ersten Wiesn-Gäste vor den Eingängen des Festes. Gegen 6 Uhr morgens warteten bereits Dutzende Volksfestfans in Dirndl und Lederhosen auf den Einlass.

Die Eingänge zum Festivalgelände sollen gegen 9:00 Uhr geöffnet sein. Es gibt wieder Einlasskontrollen. Wie in den Vorjahren gilt auch hier ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke. Die frühen Gäste müssen in den Zelten warten, bis sie ihr eigenes bekommen Bier-Um den Durst zu löschen: Um 12 Uhr soll Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass anzapfen – erst dann gibt es Bier.

Der Premierminister erhält das erste frisch gezapfte Bier Markus Söder (CSU) geht er traditionell an den bayerischen Regierungschef.

Man darf gespannt sein, wie viele Schläge der Bürgermeister beim Klopfen braucht. Vor der Pandemie waren es immer zwei Schläge, erst letztes Jahr brauchte er drei nach zwei Corona-bedingt abgesagten Festivals und mit einem schwereren Schlägel.

An 18 Festivaltagen werden mindestens rund sechs Millionen Besucher erwartet. Denn die Zeichen stehen in diesem Jahr gut: Besondere Sorgen wegen Corona bestehen nicht und die Meteorologen sagen zumindest für das Eröffnungswochenende sonnige, warme Herbsttage voraus. Das Festival dauert auch zwei Tage länger als gewöhnlich; es wurde über das erste Wochenende im Oktober hinaus bis zum 3. Oktober – einem Dienstag – verlängert. Im Jahr 2022 gab es bei nasskaltem Wetter rund 5,7 Millionen Gäste weniger als sonst. Im südlichen Teil des Festivalgelände Die Oidn Wiesn lockt erneut mit historischen Karussells und traditioneller Blasmusik.

Landtagswahl wird keine Rolle spielen

Anders als auf anderen Volksfesten – etwa dem Gillamoos in Niederbayern mit den traditionellen politischen Bierzeltreden – wird die Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober auf dem Oktoberfest keine Rolle spielen. Die Betriebsordnung verbietet politische Veranstaltungen, darunter auch Wahlkämpfe, sowie Werbeveranstaltungen.

Zum Festival werden wieder viele Prominente erwartet. In der Ratsloge des Schottenhamel-Zeltes werden der Urenkel des letzten bayerischen Königs, Franz Herzog von Bayern, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK und Ex-Biathletin Verena Bentele sowie SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil erwartet.

Unternehmerin Regine Sixt lädt zum ersten Mal seit der Pandemie wieder zu ihrem Damen-Oktoberfest ein. Influencerin Cathy Hummels macht ihre Wiesn-Tour und Schauspieler Ralf Möller (64) hat seinen Besuch bereits angekündigt. Moeller sagte, er gehe davon aus, dass auch sein Freund Arnold Schwarzenegger, Hollywoodstar und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, das Oktoberfest nicht verpassen werde.

Die Liste der prominenten Gäste ist lang

Auf der Gästeliste des Promi-Events Almauftrieb zum 25-jährigen Jubiläum stehen Scooter-Frontmann HP Baxxter, Stars des FC Bayern München (und Ex-Stars wie Hasan Salihamidžić) und drei Ex-Partner von Boris Becker: Barbara Becker, Lilly Becker und seine Ex -Verlobte Sandy Meyer-Wölden.

Das Bier kostet zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro. Das sind durchschnittlich rund 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Erstmals wird es auf dem Festivalgelände kostenloses Trinkwasser geben. Es wurden vier Wasserkühler aufgestellt.

Rund 600 Polizisten werden im Einsatz sein. Hinzu kommen rund 450 Sanitäter und 55 Ärzte der Wiesn-Sanitätsstation sowie weit über 2.000 Ordner. Es gilt erneut ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke. Es besteht ein Flugverbot über dem Festivalgelände – auch für Drohnen. Für E-Scooter gelten – ähnlich wie für Autos – umfangreiche Straßensperrungen rund um das Festivalgelände.

Die offizielle Oktoberfest-Website der Stadt

dpa