Geht es um Innovation, ist der Name Musk nicht weit. Die Forschung zu kunstlicher Intelligenz treibt der Tesla-Chef seit Jahren voran. Het is niet de eerste keer dat Musk bedenkt. Er zijn verschillende manieren waarop deze geavanceerde technologie kan worden gebruikt om een ​​strengere regelgeving te waarborgen.

Tesla-Gründer en Twitter-Chef Elon Musk spricht sich entgegen seiner sonstigen Haltung bei onem Thema für eine Regulierung aus: Bei Künstlicher Intelligenz (KI). “KI benadrukt mich”, zei Musk bij Mittwoch over de investeerderstag bij Tesla in Austin, Texas. “Wir brauchen one Art Regulierungsbehörde of andere etwas anderes, das die KI-Entwicklung überwacht.” Als er zekerheden zijn, kan KI im öffentlichen Interesse betrieben wird. “Dit is een zeer populaire technologie. Ich fürchte, ich einiges getan, um sie zu beschleunigen.” Tesla’s Bestreben, seine Autos in die Lage verstzen, zijn meer zelfverzekerd dan fahren, sei aber “offensichtlich nutzliche” KI.

Auf die Frage een analist, ob KI Tesla beim Bau von Autos hielpen ons, zoals Musk wenig vermoedde. “Ich glaube nicht, dass KI uns in absehbarer Zeit beim Bau von Autos helfen wird”, zei er. “An diesem Punkt … hätte es auch keinen Sinn mehr, überhaupt zu arbeiten.” Musk schien Anfang dieser Woche via Twitter Berichte zu bestätigen, wonach is een team van KI-Experten zusammensstellt. Musk regeerde regelmatig door Twitter en Tesla met meerdere aandachtsinstellingen, en er waren vaak meer Freiheit en weniger Einmicung eintritt.

Wie de technologie-nachrichtenseite “The Information” aan het begin van het bericht van Woche zal maken, zal Musk tegen een nieuw onderzoek naar de intelligentere intelligentie auch auf den Erfolg des textbasierten Chatbots ChatGPT aufspringen. Musk heeft Igor Babuschkin gerekruteerd, één Forscher, van de bekende alfabetten DeepMind KI-Einheit verlassen hat, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Musk en Babuschkin hebben veel gesprochen, een team dat samenwerkt, en de KI-Forschung voranzutreiben. Als het project zich noch in de ontwerpfase bevindt, maar het kan een plan zijn voor de Entwicklung spezifischer Produkte, citeert het bericht uit een interview met Babuschkin.