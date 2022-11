Brasiliens Vizepräsident Mourao sagt, dass Bolsonaros Versuch, die Wahl anzufechten, wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird

Jair Bolsonaro reichte eine Beschwerde ein, in der behauptet wurde, dass Stimmen von einigen Maschinen „ungültig“ gemacht werden sollten.

Die Wahl, die sah Luiz Inacio Lula da Silva behauptet, der Sieg sei vom Obersten Wahlgericht bestätigt worden.

Lula wird am 1. Januar als neuer Präsident Brasiliens vereidigt.

Brasiliens Vizepräsident Hamilton Mourao sagte am Mittwoch, Jair Bolsonaros Versuch, die Wahl anzufechten, die er letzten Monat verloren habe, sei wahrscheinlich nicht erfolgreich, argumentierte jedoch, dass mehr Transparenz im Wahlprozess des Landes erforderlich sei.

Bolsonaros rechte Wahlkoalition, die am Dienstag Beschwerde einreichte, forderte, dass Stimmen von einigen Automaten „ungültig“ gemacht werden sollten.

Es scheint unwahrscheinlich, dass die Klage weit gehen wird, da der Sieg von Luiz Inacio Lula da Silva vom Obersten Wahlgericht (TSE) ratifiziert und von Brasiliens führenden Politikern und internationalen Verbündeten anerkannt wurde.

Dennoch könnte es eine kleine, aber engagierte Protestbewegung befeuern, die sich bisher weigert, das Ergebnis zu akzeptieren.

Im Gespräch mit Reportern am letzten Tag seines offiziellen Besuchs in Portugals Hauptstadt Lissabon sagte Mourao, er glaube, dass Bolsonaros Beschwerde „keinen Erfolg haben würde“, und fügte hinzu: „Ich denke, das ist ein Problem, das wir in Zukunft lösen müssen.“

Aber Mourao kritisierte auch die TSE und behauptete, dass die „kurzen Antworten des Gerichts (auf Beschwerden über den Wahlprozess) nicht ausreichen“.

„Es gibt einen Teil unserer Gesellschaft, der der Ansicht ist, dass der Prozess Probleme hat“, sagte Mourao. „Wir müssen in diesem Prozess für mehr Transparenz sorgen.“

Bolsonaro, ein rechtsextremer ehemaliger Armeekapitän, behauptet seit Jahren, dass das elektronische Wahlsystem des Landes betrugsanfällig ist, ohne stichhaltige Beweise vorzulegen.

Bolsonaro schwieg öffentlich fast 48 Stunden nach der Ausrufung der Wahlen am 30. Oktober und hat immer noch keine Niederlage eingeräumt, obwohl er seine Regierung ermächtigte, mit den Vorbereitungen für einen Präsidentenwechsel zu beginnen.

Mourao sagte, es sei Bolsonaros Aufgabe als Präsident, Lula bei der Vereidigungszeremonie am 1. Januar die Präsidentenschärpe zu übergeben. „unabhängig vom Prozess, unabhängig davon, ob Sie die Person mögen oder nicht“.