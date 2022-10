Brasiliens Präsidentschaftswahlen zu nah, um sie anzukündigen

RIO DE JANEIRO – Präsident Jair Bolsonaro und Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva lagen bei der Stichwahl zur Präsidentschaftswahl in Brasilien am Sonntag sehr knapp beieinander, nachdem 78 % der Stimmen ausgezählt worden waren. Die Wahl stellt einen Amtsinhaber, der verspricht, konservative christliche Werte zu wahren, gegen einen linken ehemaligen Präsidenten, der verspricht, das Land in eine wohlhabendere Vergangenheit zurückzuführen.

Laut der Wahlbehörde des Landes hat da Silva 50,2 % im Vergleich zu 49,8 % für Bolsonaro.

Die Wahllokale wurden landesweit um 17.00 Uhr (16.00 Uhr EDT) geschlossen. Da die Abstimmung elektronisch durchgeführt wird, liegen die ersten Ergebnisse schnell vor und die endgültigen Ergebnisse liegen in der Regel einige Stunden später vor. Bolsonaro hatte in der ersten Hälfte der Zählung geführt, und sobald da Silva ihn überholte, begannen die Autos in den Straßen der Innenstadt von Sao Paulo zu hupen. Auf den Straßen von Rio de Janeiros Stadtteil Ipanema konnte man Leute rufen hören: „Es hat sich gedreht!“