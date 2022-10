Brasiliens polarisierender Präsidentschaftswettbewerb geht an die Wähler

Es wird erwartet, dass mehr als 120 Millionen Brasilianer ihre Stimme abgeben werden, und da die Abstimmung elektronisch durchgeführt wird, ist das endgültige Ergebnis normalerweise innerhalb von Stunden nach Schließung der Wahllokale am späten Nachmittag verfügbar. Die meisten Meinungsumfragen gaben da Silva, allgemein bekannt als Lula, einen Vorsprung, obwohl politische Analysten sich einig waren, dass das Rennen in den letzten Wochen immer enger wurde.

Monatelang sah es so aus, als ob da Silva auf einen leichten Sieg zusteuerte, als er Nostalgie für seine Präsidentschaft von 2003 bis 2010 entfachte, als Brasiliens Wirtschaft boomte und die Wohlfahrt zig Millionen dazu verhalf, in die Mittelschicht aufzusteigen.

Aber bei den Wahlen im ersten Wahlgang am 2. Oktober wurde da Silva mit 48 % der Stimmen Erster unter den 11 Kandidaten, während Bolsonaro mit 43 % Zweiter wurde, was zeigt, dass Meinungsumfragen die Popularität des Präsidenten deutlich unterschätzt haben. Viele Brasilianer unterstützen Bolsonaros Verteidigung konservativer sozialer Werte, und er hat seine Unterstützung mit enormen Staatsausgaben gesichert.

Kandidaten in Brasilien, die in der ersten Runde vorne liegen, gewinnen tendenziell die Stichwahl. Der Politikwissenschaftler Rodrigo Prando sagte jedoch, diese Kampagne sei so untypisch, dass ein Sieg Bolsonaros nicht ausgeschlossen werden könne. Der Präsident sicherte sich die Zustimmung der Gouverneure der drei bevölkerungsreichsten Staaten, und verbündete Politiker erzielten große Siege bei Kongresswahlen.

„Politisch ist Bolsonaro stärker als gedacht“, sagte Prando, Professor an der Mackenzie Presbyterian University in Sao Paulo. „Rechnerisch liegt Lula vorne.“

Zwölf Gouverneurswahlen werden ebenfalls entschieden, darunter Brasiliens bevölkerungsreichster Bundesstaat Sao Paulo, der Bundesstaat Amazonas und der nordöstliche Bundesstaat Bahia.

Mehr als 150 Millionen Brasilianer sind wahlberechtigt, doch etwa 20 % der Wähler enthielten sich im ersten Wahlgang der Stimme. Der Oberste Gerichtshof hat eine Entscheidung erlassen, die es den Landeshauptstädten ermöglicht, am Wahltag kostenlose öffentliche Verkehrsmittel anzubieten, und sowohl da Silva als auch Bolsonaro haben sich darauf konzentriert, die Wahlbeteiligung zu steigern.

Die Kandidaten präsentierten nur wenige Vorschläge für die Zukunft des Landes, abgesehen davon, dass sie ein großes Wohlfahrtsprogramm für die Armen fortsetzen würden, trotz des sehr begrenzten finanziellen Spielraums für die Zukunft. Sie wetterten gegeneinander und starteten Online-Verleumdungskampagnen – mit deutlich mehr Angriffen aus Bolsonaros Lager.

Seine vier Jahre im Amt waren geprägt von proklamiertem Konservatismus und der Verteidigung traditioneller christlicher Werte. Er behauptete ohne Beweise, dass die Rückkehr von da Silva an die Macht den Kommunismus, legalisierte Drogen, Abtreibung und die Verfolgung von Kirchen einleiten würde.

Da Silva ging auf Bolsonaros vielfach kritisierten Umgang mit der Covid-19-Pandemie ein und sagte, der Präsident habe es versäumt, sich um die bedürftigsten Mitglieder der Gesellschaft zu kümmern. Und er stellte Bolsonaro als Gegner des Amazonas-Regenwaldes dar, da er die Umweltbehörden entgiftete und eine Welle der Entwaldung leitete.

In Wahlkampfvideos zielte da Silva auch auf Bolsonaro, weil er hinter einer Politik steckt, die Milliarden an Gesetzgeber für Lieblingsprojekte im Austausch für politische Unterstützung leitet. Es wird als „geheimes Budget“ bezeichnet, da die endgültige Verwendung des Geldes nicht transparent ist, und da Silva sagte, es habe die Mittel für wichtige Sozialausgaben aufgebraucht.

Aber für viele ist die Bilanz von da Silvas Arbeiterpartei ebenso abstoßend. Eine weitläufige Untersuchung enthüllte die Beteiligung der Partei an großen Korruptionsskandalen, die Spitzenpolitiker und Führungskräfte verwickelten.

Da Silva selbst wurde wegen Korruption und Geldwäsche zu 19 Monaten Haft verurteilt. Der Oberste Gerichtshof hob seine Verurteilungen im Jahr 2019 mit der Begründung auf, der Richter sei voreingenommen und habe mit den Staatsanwälten konspiriert. Das hielt Bolsonaro nicht davon ab, die Wähler an die Verurteilungen zu erinnern. Die mögliche Wahl von da Silva wäre, als würde man einen Dieb zum Tatort zurückkehren lassen, warnte der Präsident.

Die enorme digitale Mobilisierung des Präsidenten wurde in den letzten Tagen deutlich, als seine Kampagne neue – und unbewiesene – Behauptungen über mögliche Wahlmanipulationen aufstellte. Das belebte Befürchtungen, dass Bolsonaro die Wahlergebnisse anfechten könnte, sollte er verlieren – ähnlich wie der frühere US-Präsident Donald Trump, den er bewundert.

Monatelang behauptete er, dass die elektronischen Wahlgeräte des Landes betrugsanfällig seien, obwohl er nie Beweise vorlegte, selbst nachdem ihm die Wahlbehörde eine Frist gesetzt hatte.

In jüngerer Zeit konzentrierten sich die Vorwürfe auf Sendezeit für politische Anzeigen. Bolsonaros Kampagne behauptete, Radiosender hätten mehr als 150.000 Wahlspots nicht ausgestrahlt, und implizierte, dass dies möglicherweise auf einen absichtlich böswilligen Versuch zurückzuführen sei, seine Kandidatur zu verletzen. Die Wahlbehörde lehnte es mit dem Hinweis auf fehlende Beweise ab, eine Untersuchung einzuleiten.

„Wir wissen nicht, ob und in welchem ​​Umfang dieses Ergebnis angefochten wird“, sagte Carlos Melo, Politikwissenschaftsprofessor an der Insper-Universität in Sao Paulo. „Es ist eine sehr harte zweite Runde und ein sehr angespannter Sonntag, und die Spannungen könnten über den heutigen Tag hinaus anhalten.“