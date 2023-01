Brasiliens Lula brüskiert Olaf Scholz mit Kriegsbemerkungen zur Ukraine – POLITICO

Bundeskanzler Olaf Scholz und Brasiliens frisch vereidigter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva tauschten am späten Montag Widerhaken darüber, wer für die russische Invasion in der Ukraine verantwortlich ist, da letzterer andeutete, dass auch Kiew schuld sein könnte.

Scholz traf am späten Montag in der Hauptstadt Brasília ein, als Teil einer Südamerikareise, die darauf abzielte, ein lang aufgeschobenes Handels- und politisches Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur voranzubringen und Länder des globalen Südens für die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu gewinnen.

Doch in der Ukraine erhielt Scholz eine brutale Abfuhr.

Nach dem freundschaftlichen Auftakt einer gemeinsamen Pressekonferenz, in der der brasilianische Präsident erklärte, er wolle das EU-Handelsabkommen „bis Ende des laufenden Semesters“ abschließen, kippte die Stimmung, nachdem Lula den Krieg in der Ukraine ansprach und Deutschlands Appell zurückwies Kiew mit Waffen und Munition zu unterstützen.

„Wenn einer nicht will, können zwei nicht kämpfen“, sagte Lula gegenüber Reportern und deutete an, dass auch die Ukraine eine Rolle bei der russischen Invasion gespielt habe.

„Ich denke, der Grund für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine muss auch klarer werden. Liegt es an der NATO? Liegt es an territorialen Ansprüchen? Liegt es an der Einreise nach Europa? Die Welt hat darüber nur wenige Informationen“, fügte Lula hinzu .

Während er sagte, dass Russland „einen klassischen Fehler“ begangen habe, indem es in das Territorium der Ukraine eingedrungen sei, argumentierte er auch, dass keine Seite ausreichend bereit sei, den Krieg durch Verhandlungen zu lösen: „Niemand will einen Millimeter zurückweichen“, sagte er.

Die Äußerungen des linken Präsidenten könnten als Affront gelesen werden, insbesondere gegenüber westlichen Führern, die Lulas Wahl im vergangenen Jahr als Chance bejubelten, Brasilien aus der internationalen Isolation zu führen, die der frühere rechte Präsident Jair Bolsonaro errichtet hatte.

Scholz – einer der ersten ausländischen Führer, der das Land nach Lulas Amtseinführung Anfang dieses Monats besuchte – sagte zu Beginn der Pressekonferenz: „Wir sind alle glücklich, dass Brasilien wieder auf der Weltbühne steht.“

Nach Lulas Äußerungen zur Ukraine erklärte die deutsche Bundeskanzlerin, der russische Einmarsch in die Ukraine sei nicht nur ein europäisches Problem, sondern „ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht“ und untergrabe „die Grundlage unserer Zusammenarbeit in der Welt und auch des Friedens“.

Lula kritisierte seinerseits die bisherigen Vermittlungsbemühungen: „Bis jetzt habe ich ehrlich gesagt nicht viel darüber gehört, wie man in diesem Krieg Frieden erreichen kann.“ Stattdessen schlug er vor, einen friedensorientierten Club von blockfreien Ländern wie China, Brasilien, Indien und Indonesien zu gründen, die seiner Meinung nach bisher nicht an Diskussionen über den Krieg beteiligt waren.

Er wies auch die Möglichkeit zurück, dass Brasilien der Ukraine helfen könnte, russische Raketen- oder Drohnenangriffe abzuwehren, indem es seine Einheiten des in Deutschland hergestellten Gepard-Flugabwehrpanzers samt entsprechender Munition verkauft: „Brasilien hat kein Interesse daran, einsatzfähige Munition abzugeben den Krieg zwischen der Ukraine und Russland“, sagte Lula. „Wir sind ein dem Frieden verpflichtetes Land.“

Scholz entgegnete, dass Brasiliens Vergangenheit möglicherweise viel weniger friedlich verlaufen wäre, wenn seine südamerikanischen Nachbarn eine ähnliche imperialistische Logik angewandt hätten wie Putin derzeit in der Ukraine.

„Was für Territorialkonflikte wären denn alles möglich, wenn alle wie der russische Präsident einfach in ihren Geschichtsbüchern blättern und schauen, wo früher einmal eine Grenze war? Wenn man das zum Maßstab macht, dann haben wir keinen Frieden im Land Welt“, sagte er.

Sonya Angelica Diehn und Aitor Hernández-Morales trugen zur Berichterstattung bei.