Brasiliens Bolsonaro wegen herausfordernder Wahlergebnisse mit Geldstrafe belegt — RT Deutsch

Ein hochrangiger Richter sagte, die „bizarren“ Wahlbehauptungen des Präsidenten beruhten auf einem „betrügerischen Narrativ“ über fehlerhafte Wahlgeräte

Das brasilianische Wahlgericht hat einen Antrag von Präsident Jair Bolsonaro auf Annullierung der Ergebnisse des Präsidentschaftswahlkampfs im Oktober abgelehnt und erklärt, der scheidende Vorsitzende habe die Wahl angefochten „Bösgläubigkeit“ während er seine Koalition der Liberalen Partei mit einer erheblichen Geldstrafe belegte.

Alexandre de Moraes, Richter am Obersten Gerichtshof und Leiter des Obersten Wahlgerichts, entschied am Mittwoch gegen Bolsonaro, nachdem der Präsident die Behörden aufgefordert hatte, Tausende von Stimmen für ungültig zu erklären, und behauptete, einige elektronische Wahlgeräte seien bei den Wahlen im letzten Monat für Betrug anfällig gewesen.

Während das Gericht zunächst sagte, es würde Bolsonaros Behauptungen überprüfen, wenn er und seine Liberale Partei eine vollständigere Prüfung der Stimmen vorlegen würden – und darauf hinwies, dass die Liberalen in der ersten Runde der Wahlen gut abgeschnitten hätten, obwohl dieselben Wahlgeräte verwendet wurden – sagte de Moraes, dass dies der Fall sei hatte dies versäumt.

„Die völlige Bösgläubigkeit des bizarren und rechtswidrigen Antrags des Klägers … wurde bewiesen, sowohl durch die Weigerung, der ursprünglichen Petition etwas hinzuzufügen, als auch durch das völlige Fehlen jeglicher Beweise für Unregelmäßigkeiten und das Vorhandensein einer völlig betrügerischen Darstellung der Tatsachen.“ schrieb der Richter in seinem Urteil.









De Moraes ordnete auch an, die gesamte staatliche Finanzierung der liberalen Fraktion auszusetzen, bis sie eine Geldstrafe von 23 Millionen Reai (4,3 Millionen US-Dollar) dafür bezahlt „Bösgläubigkeit“ Behauptungen und forderte eine Untersuchung des Vorsitzenden der Liberalen Partei, Valdemar Costa.

Anwälte, die mit Bolsonaro zusammenarbeiten, reichten am Dienstag eine 33-seitige Petition ein, in der sie behaupteten, dass die Mehrheit der im Rennen verwendeten Wahlgeräte a „Fehlfunktion,“ und dass Hunderttausende älterer Maschinen Identifikationsnummern in ihren internen Protokollen fehlten. Bei der Ablehnung ihres Antrags sagte de Moraes jedoch, die Anwälte hätten nicht erklärt, wie sich der Softwarefehler auf die Wahlergebnisse ausgewirkt haben könnte.

Bolsonaro verlor die Stichwahl am 30. Oktober knapp gegen den ehemaligen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva – einen linken Politiker, der vielen Brasilianern einfach als „Lula“ bekannt ist – und erhielt 49,1 % der Stimmen gegen Lulas 50,9 %. Das Rennen löste tagelange chaotische Proteste in ganz Brasilien aus, bei denen Demonstranten Straßensperren auf mehreren wichtigen Autobahnen errichteten und sogar einmal eine militärische Übernahme der Regierung forderten. Bolsonaro forderte später seine Anhänger auf, solche Aktionen einzustellen, obwohl in einigen Städten weiterhin große Proteste stattfanden.