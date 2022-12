Brasilien tanzt sich mit einem überwältigenden Sieg über Südkorea ins WM-Quartier

Neymar kehrte nach einer Verletzung zurück, um Brasilien zu einem Sieg zu inspirieren 4-1 Sieg über Südkorea am Montag, als die Favoriten das Viertelfinale der Weltmeisterschaft erreichten.

Der teuerste Spieler der Welt hatte die letzten beiden Spiele seiner Mannschaft mit einem verstauchten Knöchel im ersten Spiel in Katar, einem 2:0-Sieg gegen Serbien, aussetzen müssen.

Aber er kam für dieses Achtelfinale zurück, als Tites Team den Gang einlegte und ihren Rivalen eine unheilvolle Botschaft übermittelte, zumindest bevor sie in der zweiten Halbzeit nachließ.

Vinicius Junior eröffnete das Tor innerhalb von sieben Minuten, bevor Neymar per Elfmeter einen weiteren Treffer erzielte, um auf 76 Tore für sein Land zu kommen, womit er nur noch eins davon entfernt war, Peles Rekord aller Zeiten einzustellen.

Richarlisons brillantes Tor sorgte für das 3:0, und Lucas Paqueta fügte vor der Halbzeit ein weiteres Tor hinzu, um Südkorea geschockt zurückzulassen.

Paik Seung-ho holte einen Rückstand, aber bis dahin dachte Brasilien schon an das Viertelfinalspiel am Freitag gegen den Vizemeister von 2018, Kroatien.

Seit 1998 hatte der fünfmalige Weltmeister in einem K.-o.-Spiel bei dem Turnier nicht mehr vier Tore erzielt.

Hier spielten sie manchmal mit der Freude, die mit der brasilianischen Nationalmannschaft verbunden ist, die Spieler kamen zusammen, um jedes Tor zu feiern, indem sie ihre Tanzbewegungen zeigten, und ihr Trainer stimmte sogar mit ein.

Wenn sie das Spiel in sich abgeschlossen haben, war ihre Leistung in der ersten Halbzeit hervorragend und eine angemessene Hommage an den großen Pele.

Die brasilianische Legende hatte gesagt, er würde das Spiel vom Krankenhaus in Sao Paulo aus verfolgen, wo er letzte Woche wegen einer laufenden Darmkrebsbehandlung eingeliefert wurde, und Fans im Stadion 974 von Doha entrollten ein Banner mit der Botschaft „Gute Besserung“ an ihn.

All dies war eine ernüchternde Erfahrung für Son Heung-min und Südkorea, die noch nie ein WM-K.O.-Spiel außerhalb ihres eigenen Landes gewonnen haben.

Tite nahm zehn Änderungen im brasilianischen Team vor, nachdem er seinen Kader für die 0: 1-Niederlage gegen Kamerun, die nach der Qualifikation für die letzten 16 stattfand, gewechselt hatte.

Auch Danilo kehrte nach einer Verletzung als Linksverteidiger zurück, während Eder Militao als einziger Spieler seinen Platz behielt und auf den Rechtsverteidiger wechselte.

Richarlison spielt wieder die Hauptrolle

Mit Alisson Becker wieder im Tor und Thiago Silva und Marquinhos, die ebenfalls spielten, war dies Brasiliens Abwehr erster Wahl, aber ihre Stürmer beendeten schnell das Unentschieden.

Der Führungstreffer kam von ihrem ersten Torschuss in der siebten Minute, als Raphinha auf der rechten Seite von Kim Jin-su wegbrach und sein Ball über das Tor zu den Füßen von Vinicius landete, der seinen Platz kühl wählte.

Sie gewannen dann einen Elfmeter, als Richarlison von Jung Woo-young eingefangen wurde und Neymar Kim Seung-gyu gebührend besiegte – seine letzten sechs Tore für Brasilien erzielte er nun alle vom Elfmeterpunkt.

Alisson wurde dann in Aktion gerufen, um einen bösartigen Weitschuss von Hwang Hee-chan zu kippen, aber Brasilien erzielte kurz vor der halben Stunde sein drittes Tor mit Stil.

Richarlison jonglierte den Ball dreimal knapp außerhalb des Strafraums, bevor er ihn zu Marquinhos legte und dann weiter in den Strafraum ging, um den Pass von Silva zu beenden, den er für sein drittes Tor bei dieser Weltmeisterschaft nach Hause schob.

Paqueta erzielte dann neun Minuten vor der Pause mit einem ersten Abschluss seinen vierten Treffer, als er einen Ball von Vinicius traf, der von der Seitenlinie hochgehalten wurde.

Sie hätten in der zweiten Halbzeit noch mehr draufsetzen können, wenn sie nicht den Fuß vom Pedal genommen hätten, obwohl Raphinha mehr als einmal vom Torhüter vereitelt wurde.

Korea verdient jedoch Anerkennung dafür, dass es weitergemacht hat, und wurde in der letzten Viertelstunde belohnt, als der eingewechselte Paik einen Kopfballabwurf erzielte und einen wilden Schuss aus 25 Metern abfeuerte, der Silva abwischte, um Alisson zu schlagen.

Der brasilianische Torhüter wurde dann für die letzten 10 Minuten ausgewechselt, um durch Weverton ersetzt zu werden, während Neymar ebenfalls mit Tites Gedanken an Kroatien zurückgezogen wurde.