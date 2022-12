Brasilien, Kanada und Japan nehmen am SheBelieves Cup 2023 am USWNT teil

Der United States Soccer Federation gab Einzelheiten zum SheBelieves Cup 2023 bekannt, bei dem Brasilien, Kanada und Japan gemeinsam mit der US-Frauen-Nationalmannschaft an dem Wettbewerb teilnehmen.

Alle drei US-Gegner liegen auf Platz 11 oder höher, Kanada auf Platz 7, Brasilien auf Platz 9 und Japan auf Platz 11. Alle drei Teams haben sich für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 qualifiziert, die in Australien und Australien ausgetragen wird Neuseeland nächsten Sommer.

„Wir lieben den SheBelieves Cup wegen des Weltklasse-Wettbewerbs, den er mit sich bringt, des Formats, das dazu beiträgt, das Gruppenspiel bei einer Weltmeisterschaft nachzubilden, und der allgemeinen Bedeutung, die er für unser Team und den Frauensport hat“, sagte US-Manager Vlatko Andonovski.

„Natürlich gibt es bei einer Weltmeisterschaft mehr Ruhetage, aber einen Kader mit drei Spielen an sieben Tagen gegen Teams mit drei sehr unterschiedlichen Spielstilen zu managen, ist eine wirklich gute Vorbereitung für uns, während wir als Team bis zum nächsten Sommer weiter wachsen. „

Die USA haben den SheBelieves Cup fünf Mal gewonnen. Brad Smith/ISI-Fotos/Getty Images

Der SheBelieves Cup wird an drei verschiedenen Orten ausgetragen, wobei die USA am 16. Februar im Exploria Stadium in Orlando gegen Kanada antreten, drei Tage später im GEODIS Park in Nashville gegen Japan antreten, gefolgt von Brasilien im Toyota Stadium in Frisco, Texas am 16. Februar. 22.

Bei acht Ausgaben des Turniers haben die USA fünf Mal gewonnen, einschließlich der letzten drei.

Andonovski fügte hinzu, dass die ersten fünf Spiele des Spielplans 2023 alle gegen Teams ausgetragen werden, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, und dass er erwartet, dass die USSF noch einige Spiele gegen Top-Gegner bestätigt, bevor sie nächsten Sommer nach Neuseeland reisen.

Der Sieger des Turniers wird anhand der Gesamtpunktzahl ermittelt, wobei der erste Tiebreaker die Gesamttordifferenz ist, gefolgt von den meisten erzielten Toren insgesamt, dann dem Kopf-an-Kopf-Ergebnis und zuletzt, falls erforderlich, der Fairplay-Rangliste.

Der SheBelieves Cup ist Teil der SheBelieves-Initiative des US-Fußballs, um Frauen und Mädchen zu inspirieren und zu befähigen, ihre Ziele im Sport und darüber hinaus zu erreichen.