Brasilien erleidet WM-Schock: Neymar weint herzzerreißende Tränen einer ganzen Nation

Im Achtelfinale der WM sieht Brasilien aus wie der neue Weltmeister. Im Viertelfinale verzweifelt der Rekordsieger jedoch an Kroatien und seinem überragenden Torhüter. Ein Abwehrchef wird zur tragischen Figur – und die Tränen von Superstar Neymar stehen für den Schock einer Fußballnation.

Was für ein Bild. Wenige Minuten nach einem dramatischen WM-Viertelfinale huschen ein paar Kinder über das Feld. Wahrscheinlich ahmen sie vor Ort nach, was ihre Väter dort gerade getan haben. Es sind die Sprösslinge der kroatischen Nationalmannschaft, denen gerade das Unmögliche gelungen ist: Sie haben Brasilien, den absoluten Top-Favoriten bei der WM, aus dem Turnier gekegelt. Auf dramatischste Weise.

Abpfiff. Aus. Flug nach Hause. Neymar kann nicht aufhören zu weinen. Vergräbt seinen Kopf in den Armen seiner Mitspieler. Der Superstar von Paris Saint-Germain vergießt nach dem 2:4 (1:1, 0:0) im Elfmeterschießen nicht nur die eigenen Tränen. Aber er weint im Namen einer ganzen Fußballnation.

Endlich, nach 20 Jahren Frust, achteinhalb Jahre nach dem desaströsen 1:7 gegen die DFB-Elf im Halbfinale der Heim-WM, soll der Superstar seine Seleção wieder zum Titel führen. Alles schien erledigt, das Team so bereit wie lange nicht. Eine schlagkräftige junge Offensive mit Vinicius Junior, Raphinha und Richarlison, eine erfahrene und schwer zu überwindende Defensive um Keeper Alisson Becker und die Innenverteidiger Thiago Silva und Marquinhos.

Dazwischen natürlich das Größte von allen – seit Kurzem im Einsatz als Bindeglied. neymar Endlich erwachsen. Endlich ein Teamplayer. Und trotzdem so gefährlich und dribbelstark. So sollte es funktionieren – doch dann war die 117. Minute rum und der große Schmerz begann. Dazu zunächst ein kurzer Rückblick.

Die Offensichtlichkeit ist weg

Gleich zu Beginn des Turniers zeigten die Männer in den Gelben Trikots, was in ihnen steckt: Richarlisons Freistoß beim 2:0-Sieg gegen Serbien sollte zum Tor des Turniers gekürt werden. Auch wenn sich Neymar im Spiel verletzt (immer wieder, auch eine tragische Geschichte), wird sich das Sprunggelenk bis zur K.o.-Phase erholen. 90 unglaublich beeindruckende Minuten gegen Südkorea im Achtelfinale zeigen, dass die Brasilianer eigentlich nichts aufhalten kann. Wer das 4:1 gesehen hat, dieses leichtfüßige, kraftvolle und geklärte Spiel ruft die Seleção als ersten Anwärter auf den WM-Titel aus. Keine Frage. Gegen Südkorea steht es nach 13 Minuten 2:0. Die ersten vier Torschüsse landen alle im Netz.

Was für eine Tragödie. (Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto)

Gegen Kroatien ist von dieser Selbstverständlichkeit allerdings wenig zu sehen, das Spiel der Brasilianer sieht plötzlich nach Arbeit aus. Von Beginn an kämpfte der Favorit gegen den überragenden Keeper Dominik Livakovic. Doch in der Verlängerung hat Megastar Neymar tatsächlich seine Stunde – nur um nach seiner tollen 1:0-Führung sehr spät sehr tief zu fallen.

Kroatien rettete sich drei Minuten vor Ende der Verlängerung im Elfmeterschießen durch Bruno Petkovic zum 1:1. Noch bitterer: Marquinhos lenkt den Ball minimal, aber entschieden ab. Am bittersten: Weil nur Held Livakovic gegen Rodrygo hält und Kroatien alle Schüsse vom Punkt eiskalt versenkt, wird dieser Marquinhos zur doppelt tragischen Figur des Abends. Den entscheidenden Elfmeter schießt der PSG-Verteidiger nach kurzer Fahrt an den Pfosten. Auf dem Weg zum Titel bei der Copa America 2019 gegen Paraguay hatte er sicherlich umgewandelt.

Europa, immer Europa

Neymar ist zu diesem Zeitpunkt nur in betender Haltung ins Elfmeterschießen involviert. Er sollte wohl den fünften, entscheidenden Schuss abgeben. Unklar bleibt, warum er nicht für den ersten Elfmeter vorgesehen ist, der bei einer WM so wichtig ist – gerade bei diesem, da die Schüsse vom Punkt nicht stimmen. Und der Nummer zehn bleibt nur noch, ein Symbol für die Tränen unzähliger Fans zu werden, die Brasilien unterstützen.

Während in Deutschland darüber debattiert wird, ob das DFB-Team nach dem zweiten Ausscheiden in einer WM-Vorrunde noch zur Weltspitze gehört, muss sich auch der Rekordweltmeister vom Zuckerhut fragen: Was muss sich ändern? um endlich wieder ganz oben zu sein? Was haben die Europäer den Brasilianern gegenüber, das sie immer wieder im Stich lässt?

Denn die Popanzen auf dem Weg zum sechsten Titel kommen immer aus Europa. 2006 war es Frankreich mit Altstar Zinédine Zidane im Viertelfinale, 2010 Louis van Gaal mit seinen Überraschungsholländern. Die Blamage von Belo Horizonte im Jahr 2014 bleibt im Land noch im Dunkeln, und die Viertelfinalniederlage 2018 gegen Belgien wurde als Ausrutscher gewertet. Jetzt also Kroatien. Und der Schmerz, von Rio Grand do Sul über São Paulo und Bahia bis zum Amazonas, wird immer größer.

Was wird aus dieser wirklich starken Seleção? Brasilien hat viel zu tun. Für das nächste Interkontinental-Turnier 2026 dürfte die Defensive zu alt sein und einen Wechsel über sich ergehen lassen. Die Offensive hingegen dürfte in den kommenden Jahren zu den stärksten Reihen der Welt zählen. Aber ist Neymar einer von ihnen? Vor dem Turnier in Katar sagte der 30-Jährige, er wisse nicht, ob er noch eine Weltmeisterschaft spielen werde. Nun wird sich zeigen, ob die bitteren Tränen nach der Kroatien-Pleite auch sein Abschied von der Weltbühne sind.