Brasilien, eine Bastion der Wasserkraft, gewinnt an Zugkraft bei Wind und Sonne

Brasilien ist seit langem als Kraftwerk für erneuerbare Energien bekannt, dank einer geografischen Lage, die ideal für die Erzeugung von Wasserkraft ist. Jetzt, da die neue Regierung versprochen hat, die Umweltpolitik zu stärken, steigen die Hoffnungen auf weitere staatliche Unterstützung für Investitionen in erneuerbare Energien wie Wind und Sonne.

Für Unternehmen, die zur Dekarbonisierung unter Druck stehen, bietet Brasiliens Markt für saubere Energie einige Vorteile, darunter eine etablierte Infrastruktur zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, historisch unterstützende Regierungsrichtlinien und reichlich vorhandene natürliche Ressourcen, einschließlich vieler sonniger Tage und windiger Nächte. Die Regierung begrüßt unterdessen erneuerbare Energieprojekte, da sie Arbeitsplätze und zusätzliches Einkommen für von Armut geplagte Gemeinden schaffen können.

„Es gibt einen globalen Druck zur Dekarbonisierung, und Brasilien ist einer der Orte, die am besten für die Dekarbonisierung geeignet sind“, sagte André Clark, Senior Vice President von Siemens Energy Latin America, Teil des in Deutschland ansässigen Gas- und erneuerbaren Energieunternehmens Siemens Energy AG

. Er sagte, die natürlichen Ressourcen des Landes steigern die potenzielle Rendite, die Unternehmen von ihren Investitionen erwarten können.

„Ein Kunde in den USA könnte zufrieden sein, wenn ein Windpark 35 % der Zeit läuft“, sagte Herr Clark. „In Brasilien liegt der Durchschnitt bei 60 %; Viele landwirtschaftliche Betriebe erhalten 72 %. Das ist fast wie ein Wasserkraftwerk.“

In einem jüngsten Beispiel für ausländisches Interesse an brasilianischen erneuerbaren Energien sagte das in Frankreich ansässige Öl- und Gasunternehmen TotalEnergies SE im Oktober, dass es mindestens 550 Millionen US-Dollar für eine 34-prozentige Beteiligung an einem neuen Joint Venture mit dem in Privatbesitz befindlichen brasilianischen Entwickler Casa dos zahlen würde Ventos Energias Renováveis ​​SA baut und betreibt ein erneuerbares Portfolio, das voraussichtlich eine Kapazität von mehr als 6 Gigawatt erreichen wird. Zum Vergleich: Eine Kapazität von 1 Gigawatt kann eine Industriestadt mit etwa 750.000 Haushalten mit Strom versorgen.

„Brasilien befindet sich in einer privilegierten Position“, sagte Cristiane Spercel, eine in São Paulo ansässige Senior Vice President bei der Ratingagentur Moody’s Investors Service Inc. „Brasilien hat bereits eine Strommatrix, die stark von erneuerbaren Energien abhängig ist.“

Wasserkraft machte im vergangenen Jahr 58 % der Stromkapazität Brasiliens aus, während Solaranlagen 2 % und Windkraft 10 % ausmachten, so Regierungsdaten. Weitere 8 % stammten aus erneuerbaren Quellen, die bestimmte Verbraucher mit Strom versorgen, wie z. B. Sonnenkollektoren auf dem Dach von Wohnhäusern oder Fabriken, darunter einige, die überschüssigen Strom verkaufen. Weitere 7 % stammten aus thermoelektrischen Anlagen, die mit erneuerbaren Quellen befeuert wurden, während nicht erneuerbare Quellen wie fossile Brennstoffe 15 % des Mixes ausmachten.

Brasiliens nationales Stromnetz versorgt fast alle Haushalte und Unternehmen in einem Land mit etwa 215 Millionen Einwohnern, das sich über ein Gebiet erstreckt, das fast so groß ist wie die USA. Die Welle von Solar-, Wind- und anderen sauberen Energieprojekten wird voraussichtlich Marktanteile von der historisch vorherrschenden Wasserkraft gewinnen .

Die vielversprechenden Aussichten für erneuerbare Energien stehen vor einigen Herausforderungen. Wind- und Solarenergie sind in Gebieten Tausende von Kilometern nördlich von Ballungszentren reichlich vorhanden, wo sie am meisten benötigt werden, sagten Vertreter der Industrie. Brasiliens relativ hohe Kreditkosten und das nachlassende Wirtschaftswachstum im Inland und weltweit könnten einige Projekte ebenfalls verlangsamen, und es wurde Druck ausgeübt, einige staatliche Subventionen zur Förderung sauberer Energie zu kürzen.

Steigende Inputkosten sind eine weitere Hürde. Die Löhne sind aufgrund der Inflation gestiegen – das Land passt die Gehälter in der Vergangenheit viel schneller an die Inflation an als beispielsweise die USA könnte die Inflation wiederbeleben. Während die hohen Kreditkosten Brasiliens im nächsten Jahr voraussichtlich sinken werden, könnte eine anhaltende Straffung der Geldpolitik in den USA die brasilianische Zentralbank dazu veranlassen, ihre eigenen Zinsen länger hoch zu halten.

Brasiliens neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat seine Unterstützung für eine grüne Wirtschaft zugesagt.

Auch die politische Landschaft des Landes birgt Risiken. Ein linker ehemaliger Präsident, Luiz Inácio Lula da Silva, wurde im Oktober mit knapper Mehrheit gewählt und soll am 1. Januar in sein Amt eingeführt werden. Der konservative Amtsinhaber Jair Bolsonaro verlor sein Wiederwahlangebot und hat das Ergebnis angefochten. Seine Unterstützer haben mehrere Straßendemonstrationen gegen den gewählten Präsidenten veranstaltet, und es wird erwartet, dass ein geteilter Kongress die von Herrn da Silva unterstützten Gesetzentwürfe behindern wird.

Dennoch versprach der neue Präsident in seiner Siegesrede und erneut bei seinem jüngsten Auftritt bei den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen in Ägypten seine Unterstützung für eine grüne Wirtschaft.

Trotz der Risiken sehen viele immer noch viel versprechende brasilianische saubere Energie, insbesondere Wind und Sonne. Neue Solar- und Windanlagen werden von Umweltschützern im Allgemeinen begrüßt und können kleinen Farmen oft das dringend benötigte Einkommen bieten. Diese Kombination kann mehr Mittel aus der wachsenden Zahl von Investoren anziehen, die an Umwelt-, Sozial- und Governance-Projekten interessiert sind.

„Ich sehe einen Investitionshorizont für die kommenden Jahre“, sagte André Flores, Leiter für erneuerbare Energien und Umstellung in Brasilien bei Brookfield Asset Management mit Sitz in Toronto.

Herr Flores sagte, dass das erwartete Wachstum zu einem großen Teil auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, Wasserkraftprojekte zu ergänzen, die kürzlich von schweren Dürren heimgesucht wurden.

Neben dem Dürrerisiko stehen große neue Wasserkraftprojekte auch regulatorischen Hürden gegenüber, da sie Regenwälder überfluten und Menschen vertreiben können, sagten Experten des Energiesektors.

„Es geht nicht nur um die Umwelt; Die sozialen Auswirkungen sind ebenfalls erheblich“, sagte Lucas Araripe, Leiter der Geschäftsentwicklung von Casa dos Ventos.

Er sagte, dass die besten Winde normalerweise in Gebieten auftreten, in denen es selten regnet und der trockene Boden zu Armut führt. Windparks auf diesen Randgebieten können eine erhebliche Einkommenssteigerung darstellen.

Herr Araripe sagte, Wind- und Solarentwickler in Brasilien zahlen Grundbesitzern normalerweise etwa 1,5 % der Einnahmen, die jeder auf ihrem Land installierten Windmühle zuzurechnen sind, was sich auf fast 1.000 US-Dollar pro Monat beläuft, was eine große Steigerung des Haushaltseinkommens darstellt.

Brasilien erlebt auch eine zunehmende Nutzung von Erdgas, einem nicht erneuerbaren, aber relativ sauberen fossilen Brennstoff, der in der Vergangenheit selten verwendet wurde.

Das Ministerium für Bergbau und Energie prognostiziert, dass Brasiliens Stromerzeugungskapazität bis 2031 275 Gigawatt erreichen wird, gegenüber 200 Gigawatt im letzten Jahr. Davon sollen 83 % aus erneuerbaren Quellen stammen, darunter Wasserkraft, Sonne, Wind und andere. Das wäre ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresanteil von 85 %, was unter anderem auf den Ausbau von Erdgaskraftwerken zurückzuführen ist. Der Anteil der Wasserkraft soll bis 2031 von 58 % auf 45 % sinken, während Solar-, Wind- und andere erneuerbare Energien von 27 % im vergangenen Jahr auf 38 % wachsen sollen.

Im Gegensatz dazu stammten laut der US Energy Information Administration im vergangenen Jahr 63 % der Stromerzeugungskapazität in den USA aus fossilen Brennstoffen, 8 % aus Kernenergie (eine vernachlässigbare Quelle in Brasilien) und 27 % aus erneuerbaren Energien.

Die in Paris ansässige Internationale Energieagentur schätzt, dass bis 2050 erneuerbare Energien, einschließlich Wasserkraft, 65 % der weltweiten Stromerzeugung ausmachen werden, gegenüber 28 % im Jahr 2021.

Brasilien sei dem Rest der Welt in Sachen erneuerbare Energien aufgrund günstiger geografischer Bedingungen und unterstützender Gesetze weit voraus, sagte David Colvin, Partner und Co-Vorsitzender der ESG-Praxis der Anwaltskanzlei Fox Rothschild LLP. „Ich erwarte, dass Brasilien auch in Zukunft führend im Bereich der erneuerbaren Energien sein wird, wie es seit vielen Jahren der Fall ist“, sagte er.

Schreiben Sie an Paulo Trevisani unter paulo.trevisani@wsj.com