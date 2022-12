Brasilien dreht den Stil gegen Südkorea auf, um den Status als Favorit zu unterstreichen – WM 2022-Hits und Misses | Fußball Nachrichten

Das brillante Brasilien dreht den Stil auf

Bild:

Richarlison bejubelt sein Tor mit Marquinhos





Es sagt viel über die verblüffenden technischen Fähigkeiten dieser brasilianischen Mannschaft aus, dass es ihre Innenverteidiger Marquinhos und Thiago Silva waren, die zusammen das brillante dritte Tor von Richarlison vorbereiteten.

Von vorne bis hinten waren sie alle dabei, spielten mit Südkorea und verhängten brutale Strafen. Ihre umwerfende Leistung in der ersten Halbzeit – wenn auch gegen schwache Gegner – erinnert daran, warum Brasilien, obwohl es bei diesem Turnier langsam anfängt, der Favorit auf den Sieg ist .

Richarlisons Treffer, bei dem er im Aufbau den Ball auf den Kopf jonglierte, war die beste Wahl der vier. Der Stürmer von Tottenham, Torschütze eines sensationellen Fallrückziehers gegen Serbien, scheint sein persönliches Ziel des Turnierwettbewerbs zu erreichen.

Aber auch an den anderen gab es viel zu erfreuen.

Zum Auftakt häutete Raphinha seinen Mann, um sich eine Chance zu verschaffen, dann nahm Vinicius Jr. den Ball in seinen Bann und bog ihn um vier südkoreanische Spieler auf der Torlinie.

Beim vierten Mal war da der Mann von Real Madrid, der sich als Versorger erwies, und sein feines, geloftetes Zentrum fand den heranstürmenden Lucas Paqueta, ohne dass er seinen Schritt bremsen musste.

Dazwischen gab es noch viele weitere Momente zu genießen, von den tänzerischen Feierlichkeiten, von denen einer ihren Manager im Unterstand involvierte, bis hin zu der Brillanz der Showboats, die die Menge nach Luft schnappen ließ.

Das war Brasilien, wie wir es kennen.

Südkorea war entgegenkommender Gegner, aber die Schnelligkeit, Präzision und pure Freude an Brasiliens Darbietung weckten Erinnerungen an ihre besten Mannschaften. Am Ende hielten die Spieler ein Banner zur Unterstützung von Pele hoch, während er von seinem Krankenhausbett in Sao Paulo aus zusah. Der große Mann billigte zweifellos, was er sah. Brasilien ist angekommen.

Nick Wright

Brasilien muss bereit sein für einen Kroatien-Marathon

Bild:

Mario Pasalic feiert mit Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic





Der Zweite ist der neue Erste, wenn es um Elfmeterschießen geht – und Kroatien hat auch nichts dagegen, sich den Widrigkeiten zu stellen.

Der Sieg über Japan war der siebte Elfmeter in Folge, den die Mannschaft gewann, die als Zweiter schoss, und Kroatien freute sich, in der K.-o.-Runde erneut über die Distanz gehen zu können. Sie haben sich in den letzten Turnieren zu einer der am schwersten zu schlagenden Mannschaften entwickelt.

Bei der letzten Weltmeisterschaft behielten sie die Nerven und zogen im Elfmeterschießen an Dänemark und Russland vorbei, bevor sie nach Verlängerung gegen England das Finale erreichten. Bei der Euro 2020 wurden sie in der Verlängerung von Spanien rückgängig gemacht, nachdem sie 2016 das gleiche Schicksal wie Portugal erlitten hatten. Kroatien geht nicht so einfach aus.

Kroatien mag eine alternde Mannschaft sein, aber es gibt noch einige Marathons in ihnen. Gegen ein energiegeladenes und rennendes japanisches Team zermürbten die Kroaten sie langsam, aber sicher, erstickten ihre Angriffe und brachen ihren Willen. Dann kam ihre Erfahrung im Shootout zum Tragen.

Kroatien wird Brasilien vor eine ganz andere Herausforderung stellen als Südkorea. Neymar und Co. müssen bis zum letzten Moment kampfbereit sein.

David Richardson

Livakovic macht für Kroatien den Unterschied

Bild:

Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic hielt im Elfmeterschießen drei japanische Elfmeter





Japans Elfmeter waren nervös. Vorsichtig. Doch zwei davon wurden von Dominik Livakovic zur Ecke gehalten. Der Gesamtwert der erwarteten Tore nach dem Schuss dieser vier Elfmeter war über drei. Nur einer schlug ihn. Das waren gute Stopps des kroatischen Torwarts.

Bei allem Gerede über kroatische Erfahrung waren die größten Namen – Luka Modric, Ivan Perisic und Mateo Kovacic – bereits ausgewechselt worden. Es war ihr 27-jähriger Torhüter, der in seinem ersten WM-K.o.-Spiel den Unterschied ausmachte.

Livakovic hatte vor diesem Spiel 54 Karrierestrafen zu verkraften, mit einer Konversionsrate von 74 Prozent gegen ihn. Die durchschnittliche Konversionsrate liegt bei etwa 78 Prozent, ähnlich wie beim japanischen Torhüter Shuichi Gonda. Die Statistik war auf seiner Seite. Livakovic unterstützte es.

Adam Bate

Hoffnung für Japan trotz mehr Liebeskummer im Achtelfinale

Bild:

Japans Spieler sind nach der Niederlage gegen Kroatien niedergeschlagen





Wenn uns Japans Leistungen bei vergangenen Weltmeisterschaften irgendetwas sagten, dann, dass sie es nicht aus einer Gruppe mit den früheren Gewinnern Deutschland und Spanien sowie Costa Rica schaffen würden.

Seit 1998 wechselte die asiatische Mannschaft alle vier Jahre zwischen dem Ausscheiden in der Gruppenphase und dem Achtelfinale. Angesichts der Tatsache, dass sie es 2018 bis in die erste Ko-Runde geschafft hatten, schien es dieses Mal unvermeidlich, an der Eröffnungshürde zu scheitern – insbesondere, nachdem sie in einer so herausfordernden Gruppe gelost wurden.

Aber die Mannschaft von Hajime Moriyasu hat das Drehbuch in Katar zerrissen. Sie haben es nicht nur aus ihrer Gruppe geschafft, sondern auch, nachdem sie dank Siegen über Deutschland und Spanien den ersten Platz belegt hatten.

Nachdem das Muster Ausscheiden aus der Gruppenphase/Ausscheiden unter den letzten 16 beendet war, bestand Japans nächste Herausforderung darin, endlich ihr erstes WM-Viertelfinale zu erreichen.

Japan war zuvor in drei Achtelfinal-Begegnungen aufgetreten und hatte jedes Mal herzzerreißende Niederlagen erlitten. Durch eine 0:1-Niederlage gegen die Türkei schieden sie 2002 aus ihrem Heimturnier aus, Paraguay besiegte sie 2010 im Elfmeterschießen und sie gaben eine 0:2-Führung weg, um 2018 gegen Belgien mit 2:3 zu verlieren.

Japan kann 2022 zu dieser Liste emotionaler Niederlagen hinzufügen. Nach einem 120-minütigen Kopf-an-Kopf-Duell mit Kroatien, dem Vizemeister von 2018, beendete eine schreckliche Reihe von Strafen ihre WM-Kampagne und löste Tränen in der Mannschaft aus.

Aber Japan kann von seinen Leistungen in Katar Mut schöpfen. Ihre Siege gegen Deutschland und Spanien werden als zwei der größten Schocks des Turniers in die Geschichte eingehen, während sie als eine von nur neun Mannschaften, die es 2018 in die K.-o.-Runde schafften, dies vier Jahre später erneut schafften.

„Japan erreicht ein Niveau, auf dem wir auf der Weltbühne spielen können“, sagte Moriyasu nach Vollzeit. Während sich Kroatien in der K.-o.-Runde am Ende als unüberwindbar erwies, kann Japan zuversichtlich behaupten, sich als international respektiertes – vielleicht sogar gefürchtetes – Team etabliert zu haben.

Joe Shread