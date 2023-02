Brasilien: Die Yanomami-Krise, die Lulas Vorgehen gegen den illegalen Bergbau anspornte

New York

CNN

—



Der Schamane Davi Kopenawa Yanomami runzelte die Stirn, als er auf die Wolkenkratzer und Gebäude starrte, die durch das Fenster seines eichengetäfelten Hotelzimmers in New York City aufragten. „Ich bin hier, in der Stadt aus Stein, Spiegeln und Glas … aber in meinem Herzen trauere ich“, sagte er gegenüber CNN.

Davi setzt sich seit fast 40 Jahren für das brasilianische Volk der Yanomami ein, eine der größten relativ isolierten indigenen Gruppen in Südamerika, und trotzte der Bedrohung seines Lebens für seinen Aktivismus. Letzte Woche wurde er zur Eröffnung einer Gruppenausstellung von Yanomami-Künstlern und der brasilianischen Fotografin Claudia Andujar im Kulturzentrum The Shed nach Manhattan eingeladen, zu dessen Gästen der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, gehörte.

Trotz der glamourösen Umgebung war Davis in Gedanken mehr als 2.000 Meilen entfernt, tief in den Wäldern Brasiliens, wo eine Gesundheitskrise sein Volk erfasst hat. „Ich trauere … um mein Volk, das ich verloren habe“, sagte er und bezog sich dabei auf kürzlich aus dem Gebiet aufgetauchte Bilder, die ausgemergelte Yanomami-Erwachsene und -Kinder zeigen, einige mit geschwollenen Bäuchen vor Hunger.

Krankheiten und Unterernährung haben die Yanomami-Dörfer in den letzten vier Jahren heimgesucht – eine Krise, die Experten den unzähligen illegalen Bergleuten zu Füßen legen, die in ihrem weitläufigen Gebiet Lager aufgeschlagen haben, angespornt durch den hohen Goldpreis.

Yanomami-Kinder sterben überproportional häufig an vermeidbaren Krankheiten wie Malaria und Unterernährung. Mindestens 570 Yanomami-Kinder sind seit 2018 an vermeidbaren Ursachen gestorben, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium CNN mit.

Fiona Watson, Forschungs- und Advocacy-Direktorin der indigenen Menschenrechtsgruppe Survival International, sagte, dass viele Yanomami-Erwachsene aufgrund der hohen Malariaraten – die von Bergleuten übertragen werden – zu unwohl sind, um zu jagen oder zu fischen, da sie sich ausschließlich auf die Nahrung aus Wäldern und Flüssen verlassen. „Das bedeutet, dass das Essen nicht ankommt, daher bekommt man so viel Unterernährung, die zu dieser schrecklichen Katastrophe geführt hat“, sagte sie.

Ihre missliche Lage wird durch Wasserverschmutzung und Umweltzerstörung durch die Minen und manchmal gewalttätige Begegnungen mit den Eindringlingen verschärft. Im Januar sagte Ariel Castro Alves, der nationale Sekretär von Lula für die Rechte von Kindern und Jugendlichen, einer Delegation der Bundesregierung sei im Januar mitgeteilt worden, dass mindestens 30 Yanomami-Mädchen und -Jugendliche von Bergarbeitern missbraucht und geschwängert worden seien.

Gesundheitspersonal der Regierung, das die Krise hätte mildern können, wurde von Bergleuten eingeschüchtert und sogar aus dem Gebiet vertrieben, die Gesundheitseinrichtungen und Landebahnen übernahmen, sagte Junior Hekurari Yanomami, Präsident der Urihi Yanomami Association, gegenüber CNN.

Der Notstand ist die jüngste Bewährungsprobe für Brasiliens frischgebackenen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, der den Umweltschutz zu einer Priorität seiner Amtszeit gemacht hat. Im Januar startete er eine Razzia gegen illegale Minen im Yanomami-Territorium, und das Militär, die Umweltbehörden und die Polizei des Landes fegen derzeit durch das Gebiet, um es von Minenarbeitern zu säubern.

Lulas Regierung habe Hoffnung gebracht, sagt Davi, insbesondere durch die Ernennung der ersten Ministerin des Landes für indigene Völker, Sonia Guajajara.

„Aber er wird viel Unterstützung brauchen“, sagte der Aktivist über Brasiliens bitter polarisierte politische Landschaft.

Das Yanomami-Territorium, das sich über die brasilianischen Bundesstaaten Roraima und Amazonas erstreckt, soll ein geschütztes Reservat sein, in dem der Bergbau illegal ist. Aber in den letzten Jahren haben Bergleute das Gebiet überschwemmt, als der Goldpreis boomte, die natürliche Umwelt zerstört und in einigen Fällen lebenswichtiges Gesundheitspersonal vertrieben.

Während es schwierig ist, eine genaue Anzahl von Minen in dem weitläufigen Gebiet zu erhalten, das der Größe Portugals entspricht, stellte ein Bericht der brasilianischen NGO Instituto Socioambiental (ISA), der auf Satellitenbildern basiert, fest, dass die Minen auf dem Yanomami-Land von vier Zoll gestiegen waren 2015 auf 1.556 bis Ende 2021.

Als Jäger und Landwirte pflegen die Yanomami eine symbiotische Beziehung zu ihrer Umwelt. Etwa 30.400 Yanomami leben in dem Gebiet, und da sie weitgehend von der Außenwelt isoliert sind, sind sie anfälliger für gewöhnliche Viren. Ausbeutung und Eingriffe in den Wald durch die Rohstoffindustrie haben sich als fatal für die indigene Gruppe und ihre traditionelle Lebensweise erwiesen.

Der Bau der Trans Amazonian Highway, der in den 1970er Jahren von der brasilianischen Militärdiktatur begonnen wurde, die das Amazonasbecken erschließen wollte, führte Masern, Malaria und die Grippe ein, die die Yanomami-Gemeinschaften dezimierten, sagte Watson.

Nach einem Goldrausch im Jahr 1986 starben laut Watson innerhalb von sieben Jahren schätzungsweise 20 % der Yanomami-Gemeinde. Viele dieser Bergleute wurden 1992 vertrieben, als das Gebiet von der Regierung des damaligen Präsidenten Fernando Collor de Mello abgegrenzt wurde.

Davi sagt, er habe eine Verschiebung bemerkt, als der frühere Präsident Jair Bolsonaro an der Macht war. Die Bergleute fühlten sich ermutigt, das Gebiet bewaffnet zu betreten, „mit viel schwerem Gerät, den mechanisierten Baggern, und sie verwendeten Benzin, Quecksilber, und dann … benutzten sie Flugzeuge und kleine Landebahnen und Hubschrauber“, sagte Davi.

Die Ankunft neuer Bergleute brachte Elend, sagte Davi, einschließlich der gemeldeten Drohungen und Angriffe gegen Yanomami-Gemeinschaften. Im Mai 2021 forderte eine halbstündige Schießerei mit Bergleuten vier Tote, darunter zwei Yanomami-Kinder – ein Video des Vorfalls zeigte Frauen und Kinder, die in Deckung rannten, als ein Boot am Flussufer ihres Dorfes vorbeifuhr.

„Es ist sein Fehler. Er ließ die Bergbaukrankheit herein“, sagt Davi über Bolsonaro.

Bolsonaro hat am 21. Januar auf seinem offiziellen Telegram-Kanal Anschuldigungen, er habe die Notlage der Yanomami ignoriert, als „linke Farce“ bezeichnet. Nachdem er die Region zuvor besucht hatte, teilte er auch Bilder von ihm mit indigenen Völkern auf seinem Telegram-Account als Pressemitteilungen der Regierung aus seiner Präsidentschaft, darunter eine, in der die Weltgesundheitsorganisation die Impfrate der Ureinwohner Brasiliens unter seiner Regierung im Jahr 2021 lobte.

Während seiner Amtszeit von 2019 bis 2022 unterzeichnete Bolsonaro ein Umweltschutzdekret, um Bußgelder für illegalen Holzeinschlag, Fischerei, Verbrennung, Jagd und Entwaldung zu erhöhen. Seine Regierung sah auch, dass die brasilianische National Indian Foundation (FUNAI) – eine Regierungsbehörde, die die Politik in Bezug auf indigene Gemeinschaften überwacht – 16 Millionen Dollar in die Überwachung von indigenem Land investierte, um illegale Aktivitäten dort zu bekämpfen.

Der rechtsextreme Anführer unterstützte jedoch auch Gesetze zur Öffnung indigener Schutzgebiete für den Bergbau, reduzierte die Finanzierung oder löste Behörden auf, die mit der Überwachung und Durchsetzung von Umweltvorschriften beauftragt waren, und behauptete wiederholt, dass indigene Gebiete „zu groß“ seien – all dies ermutigte Eindringlinge und Experten sagen.

Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat eine Untersuchung angeordnet, um festzustellen, ob die Handlungen der Regierung Bolsonaro einem „Völkermord“ an den Yanomami gleichkamen. Vor Lulas Treffen mit Präsident Joe Biden am Freitag wiederholte er gegenüber CNN, dass Bolsonaro von Gerichten für „den Völkermord an den indigenen Völkern der Yanomami“ „bestraft“ werden könnte.

Am 30. Januar veröffentlichte auch das brasilianische Ministerium für Menschenrechte und Staatsbürgerschaft (MDHC) einen Bericht über die Behauptung, dass seine vorherige Regierung zahlreiche Warnungen über die sich verschlechternde Situation der Yanomami missachtet habe.

CNN hat sich an Damares Alves gewandt, die damals MDHC leitete. Als er am 1. Februar von einem brasilianischen Reporter zu den Behauptungen befragt wurde, Alve antwortete: „Die Yanomami leben seit Jahrzehnten in einer katastrophalen Situation. Es ist an der Zeit, dass das Volk (der Senat) das Budget der Gewerkschaft ändert, damit wir uns besser um die Yanomami-Indianer kümmern können. Was die Anschuldigungen betrifft, werde ich nur sprechen, wenn sie von einem Gericht zitiert werden.“

Seit Lulas Intervention in dem Gebiet hat sich etwas getan. Ende Januar sprach Lula von Boa Vista aus und versprach, den illegalen Bergbau zu beenden, und sagte, er sei „schockiert“ über den schlechten Gesundheitszustand der Yanomami.

Mehr als 1.000 erkrankte Ureinwohner wurden aus dem Yanomami-Territorium evakuiert, und das Justizministerium kündigte eine große Offensive gegen die Bergleute an und sperrte den Luftraum des Territoriums, während es ihre Versorgungswege in Angriff nahm.

Am Montag begannen die brasilianischen Sicherheitskräfte mit ihrer Durchsetzungsoperation, um die Bergleute zu vertreiben, von denen viele das Gebiet möglicherweise bereits verlassen haben. In den sozialen Medien sind Videos von Bergleuten aufgetaucht, die aus dem Gebiet fliehen oder die Regierung anflehen, ihnen beim Verlassen des Gebiets zu helfen. Letzte Woche sagte Justizminister Flavio Dino, er erwarte, dass 80 % der illegalen Bergleute in der ersten Februarwoche abgereist seien.

Ein Bergmann, der beim Verlassen des Gebiets gesehen wurde, sagte gegenüber Reuters, dass die Yanomami verzweifelt nach Lebensmittelpaketen suchten, die von Flugzeugen der Luftwaffe abgeworfen wurden. „An dem Tag, an dem die Pakete ankamen, waren sie weg“, sagte Joao Batista Costa, 65, gegenüber Reuters, während er ein Lebensmittelpaket hochhielt.

Die Lösung der Krise wird jedoch ein langer Weg sein, und Lula wird wahrscheinlich auf Widerstand von Teilen der beträchtlichen Zahl von Brasilianern stoßen, die Bolsonaros Politik unterstützen. Auch sind nicht alle Politiker auf regionaler Ebene so begeistert vom Schutz indigener Völker; Der Gouverneur des Bundesstaates Roraima, Antonio Denarium, ein Verbündeter Bolsonaros, schien beispielsweise die Yanomami-Krise in einem Interview mit der Zeitung Folha de S. Paulo im Januar herunterzuspielen, indem er sagte, es sei Zeit für sie, sich an das städtische Leben anzupassen und „den Busch zu verlassen“.

In einer späteren Erklärung gegenüber CNN sagte das Büro von Denarium, die Zitate seien „aus dem Zusammenhang gerissen“ worden, und fügte hinzu, dass „der Wunsch nach einer Verbesserung des Lebens der Menschen der Wunsch eines jeden ist, der die Würde indigener oder nicht-indigener Völker wertschätzt“.

Für Davi gab es in den letzten Jahren kaum Beweise dafür, dass die Behörden die Würde der Yanomami wertschätzten.

„Wir indigenen Völker werden schlecht behandelt, ebenso wie unsere Flüsse, die Tiere – aber nicht nur die indigenen Völker sterben, auch die Stadtbewohner leiden“, sagte Davi von seinem Hotelzimmer aus. „Diese beiden Welten müssen wirklich in einer großen Umarmung zusammenkommen und unsere Welt nicht ruinieren lassen.“