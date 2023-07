Die Stimmung im brasilianischen Fünf-Sterne-Luxusresort an der australischen Goldküste ist fröhlich.

Eine Reihe von Trittsteinen über einem ruhigen See führen von einer luftigen Lobby zu einer Trainingsanlage, wo die Mannschaft eine Reihe von Spielen spielt, um die Stimmung hoch zu halten. Die Mannschaft von Pia Sundahage traf fast drei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen Panama am Montag in Australien ein.

„Wir haben das schon sehr lange geplant. Und im Vergleich zu vielen anderen Teams sind wir eigentlich ziemlich früh hierher gekommen“, sagte Sundhages Assistentin Lilie Persson gegenüber der DW. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ort. Es ist wunderbar, schauen Sie sich einfach um.“

Die andere historische südamerikanische Supermacht und einzige andere Nation, die die Copa America gewonnen hat, Argentinien, startet ihre Kampagne einige Stunden zuvor. Aber Mitglieder der Albiceleste Die Mannschaft und ihr Betreuerstab sind in Teilbeträgen eingetroffen, wobei einige weniger als fünf Tage vor ihrem Aufeinandertreffen mit Italien in Auckland eingetroffen sind.

Während Brasilien und andere große Fußballnationen erhebliche Fortschritte machen, sagte Gaby Garton, die Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2019 vertrat, gegenüber der DW, dass die fragwürdigen Vorbereitungen des argentinischen Fußballverbandes darauf hindeuten, dass es sich um einen „Rückschritt“ handelt.

Vorbereitung ist der Schlüssel

„In Frankreich kamen wir mit mehr Zeit im Voraus an, wir kamen etwa zehn Tage vor Turnierbeginn in Paris an“, erklärte sie aus Melbourne, wo sie jetzt für Melbourne Victory spielt.

„Es kam uns also so vor, als hätten wir uns tatsächlich etwas besser an die neue Umgebung und den neuen Ort gewöhnt. Deshalb war ich ein wenig schockiert, als ich sah, wie das Team so kurz vor dem Termin mit der Reise begann.“

Angesichts der komplexen Logistik eines Turniers, das in zwei so großen und unterschiedlichen Ländern wie Australien und Neuseeland ausgetragen wird, werde die Vorbereitung immer wichtiger, argumentierte der ehemalige Torwart von River Plate.

Gabi Garton gehörte zum argentinischen Kader, der 2019 nach Frankreich reiste Bild: Mark Avellino/SportPix/Picture Alliance

„Es ist sehr wichtig, mit einer gewissen Vorfreude hierherzukommen. Wenn man in ein neues Land, eine neue Kultur kommt, ist meiner Meinung nach der Jetlag das größte Problem (es gibt einen Zeitunterschied von 15 Stunden zwischen Buenos Aires und Auckland). Ich würde sagen, dass man wahrscheinlich mindestens eine gute Woche braucht, um seinen Schlafplan anzupassen.“

„Wenn Sie als Profisportler vor dem größten Wettkampf stehen, an dem Sie wahrscheinlich in Ihrem Leben teilnehmen werden, wird es Ihre Leistung beeinträchtigen, wenn Sie vor dem Spiel nicht gut schlafen.“

„Das ist gesunder Menschenverstand. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich die Möglichkeit haben, Ihren Schlaf zu festigen, wenn Sie fünf Tage vor Ihrem Spiel hier ankommen. Und sich auch an möglicherweise neue Lebensmittel und dergleichen zu gewöhnen. Eine 24-Stunden-Reise fordert auch eine Belastung für Ihren Körper.“

Solche Probleme sind bei dem Turnier an der Tagesordnung. Während etablierte, gut ausgestattete internationale Mannschaften wie England, Spanien und Kanada früh eintrafen, traten sie mit ungelösten Gehalts- oder Bonusstreitigkeiten ein.

Ärmere Länder haben noch schwerwiegendere Probleme; Berichten zufolge haben sambische Spieler seit zwei Jahren kein Gehalt erhalten, und Haiti bereitet sich auf seine Debüt-Weltmeisterschaft vor, während sein Verbandspräsident immer noch mit Vorwürfen wegen weitverbreiteter sexueller Belästigung konfrontiert ist.

Tatsächlich gibt es trotz des rasanten Wachstums des Frauenfußballs nur wenige Mannschaften, die von solchen Streitigkeiten verschont bleiben. Brasilien selbst hat den Frauenfußball bis Ende der 70er-Jahre verboten und muss die verlorene Zeit immer noch aufholen.

Die Damenmannschaft hat den Weltmeistertitel noch nicht gewonnen, gehört zwar immer zu den Anwärtern, hat sich dieses Mal aber die besten Erfolgsaussichten eingeräumt.

Rafaella lobt Brasiliens Pläne

„Wir sind seit zehn Tagen hier und haben noch einmal zwei Wochen in Brasilien mit den Spielern aus Europa trainiert“, sagte Kapitän Rafaella der DW elf Tage vor dem Eröffnungsspiel. „Ich denke also, dass das kein Problem für uns sein wird.“

Spieler, deren Länder nicht über die gewünschte Unterstützung durch den Verband verfügen, entscheiden sich oft dafür, ihre Probleme beiseite zu legen und an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Garton, der mittlerweile auch mit der Weltgewerkschaft The World Players Association zusammenarbeitet, kam zu dem Schluss, dass die Möglichkeit, sich zu solchen Themen äußern zu können und gleichzeitig einen Sohn zu haben, mehr wert sei als eine mögliche zweite Reise zur Weltmeisterschaft.

Einen ähnlichen Weg ging auch Estefania Banini. Die Stürmerin von Atletico Madrid, die wohl beste argentinische Fußballspielerin aller Zeiten, wurde für drei Jahre aus dem Kader verbannt, nachdem sie nach der Weltmeisterschaft 2019 Kritik am Trainer und Verband geübt hatte. Sie kehrte erst während der Qualifikation für dieses Turnier zurück. Solche Entscheidungen sind schwer zu treffen, wenn Sport Ihr Lebensunterhalt und Ihr Ehrgeiz ist.

Estefania Banini ist kürzlich nach drei Jahren in der Kälte nach Argentinien zurückgekehrt Bild: Natacha Pisarenko/AP/Picture Alliance

„Wenn Sie sich zu Wort melden, werden Sie nicht nur zum Schweigen gebracht, sondern Sie riskieren auch Ihre Chance, diese Farben zu tragen und Argentinien zu repräsentieren“, sagte Garton.

„Die Spieler sind in einer schwierigen Lage, denn man muss ein glückliches Gesicht machen und sagen: ‚Ja, wir freuen uns so sehr auf das Turnier und sind dankbar für alles, was der Verband für uns tut.‘“

„Dankbarkeitskomplex“

„Ich denke, das Problem bei meiner und den früheren Generationen ist, dass man diesen Dankbarkeitskomplex hat, bei dem man einfach froh ist, da zu sein. Man bekommt also einfach die Chance zu reisen, einfach die Chance, Teil der Nationalmannschaft zu sein und Argentinien zu vertreten.“

„Aber die jüngeren Generationen kommen als Profis, einige von ihnen spielen bereits im Ausland und sehen bessere Dinge und sagen: ‚Nein, nein, das ist nicht richtig, wir verdienen etwas Besseres, der Standard sollte höher sein.‘“

Der brasilianische Verband (CBF) ist im Umgang mit Fußballerinnen alles andere als fehlerlos, Streitigkeiten zwischen Spielern sind recht häufig, aber ihre Vorbereitung ist dieses Mal so gut wie die aller anderen. Für Persson hält die Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft anderer südamerikanischer Verbände, diesem Beispiel zu folgen, den Kontinent zurück.

„Es gibt einige schlechte Verbände, die ihre Teams nicht professionell vorbereiten lassen.“ Sie sagte. „Man kann es also nicht mit der EM, der Weltmeisterschaft oder den Olympischen Spielen vergleichen.“

Garton glaubt, dass ein Erfolg Argentiniens bei der Weltmeisterschaft, bei der es noch kein einziges Spiel gewonnen hat, dem Sport zum Wachstum verhelfen würde. Sie warnte aber auch, dass das Land in großer Gefahr eines ernsthaften Rückschritts sei.

Haben und Nichthaben

„Ich denke, wenn der Sport international wächst, müssen automatisch auch andere Teams diesem Beispiel folgen“, sagt sie.

„Ich hoffe, dass Argentinien dies schneller als andere schaffen wird, denn Sie möchten auf keinen Fall zukünftige Weltmeisterschaften verpassen, denn beispielsweise Chile, Kolumbien, Venezuela oder Uruguay, einige dieser Teams, die kurz davor stehen, in die Top 4 der Qualifikation vorzudringen, haben sich besser vorbereitet.“

„Wenn Sie Argentinien sind, wollen Sie zu diesem Zeitpunkt auf Brasilien setzen, Sie wollen sich nicht zurücklehnen und darauf warten, dass die anderen aufholen. Das Spiel schreitet voran und Sie wollen nicht zurückgelassen werden.“

Obwohl Argentinien als Weltmeister der Männer ein deutliches Beispiel dafür ist, wie leicht ein Land aus dem Tempo geraten kann, ist seine Geschichte alles andere als einzigartig. Das rasante Wachstum des Frauenfußballs wird größtenteils von einigen wenigen zukunftsorientierten, reichen und hauptsächlich europäischen und nordamerikanischen Ländern vorangetrieben.

Es hat weltweit Vorteile gebracht, aber nicht überall. Und die Kluft zwischen Besitzenden und Besitzlosen scheint sich zu vergrößern.

Herausgegeben von Matt Ford