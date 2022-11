Brasilianische Proteste nehmen zu; Bolsonaro schweigt

RIO DE JANEIRO (AP) – Die beiden Männer saßen am 21. November in einer Bar und nippten an Getränken, um sich von der sengenden Hitze des brasilianischen Bundesstaates Mato Grosso zu erholen, als Polizisten hereinplatzten und sie festnahmen, weil sie angeblich Lastwagen und einen Krankenwagen angezündet hatten Molotow-Cocktails.

Ein Mann versuchte zu fliehen und seine illegale Schusswaffe abzulegen. In ihrem Pickup fanden die Beamten Benzinkrüge, Messer, eine Pistole, Schleudern und Hunderte von Steinen – sowie 9.999 Reais (fast 1.900 US-Dollar) in bar.

Ein Bundesrichter ordnete ihre Sicherungsverwahrung an und stellte fest, dass ihr offensichtliches Motiv für die Gewalt „Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahlen und das Streben nach ihrer undemokratischen Umkehrung“ sei, so die von The Associated Press überprüften Gerichtsdokumente.

Seit mehr als drei Wochen blockieren Anhänger des amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro, die sich weigern, seine knappe Niederlage bei den Wahlen im Oktober zu akzeptieren, Straßen und campieren vor Militärgebäuden in Mato Grosso, Brasiliens Sojaproduktionszentrum. Sie haben auch in anderen Bundesstaaten im ganzen Land protestiert und um ein Eingreifen der Streitkräfte oder Marschbefehle ihres Oberbefehlshabers gebeten.

Seit seiner Wahlniederlage hat sich Bolsonaro nur zweimal an die Nation gewandt, um zu sagen, dass die Proteste legitim sind, und sie zu ermutigen, weiterzumachen, solange sie die Menschen nicht am Kommen und Gehen hindern.

Bolsonaro hat auch das jüngste Auftreten von Gewalt nicht geleugnet. Er hat jedoch die Wahlergebnisse angefochten, die laut dem Präsidenten der Wahlbehörde offenbar darauf abzielen, Proteste zu schüren.

Während die meisten Demonstrationen friedlich verlaufen, haben die Taktiken von Hardcore-Teilnehmern begonnen, die Behörden zu betreffen. José Antônio Borges, Generalstaatsanwalt von Mato Grosso, verglich ihr Vorgehen mit dem von Guerillakämpfern, Milizen und einheimischen Terroristen.

Mato Grosso ist eine der Brutstätten der Nation für Unruhen. Die Hauptziele, sagt Borges, sind Sojalastwagen der Grupo Maggi, die einem Tycoon gehört, der seine Unterstützung für den designierten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva erklärt hat. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Personen und Unternehmen aus dem Staat woanders Proteste anheizen könnten.

Aus den Bundesstaaten Rondonia, Para, Parana und Santa Catarina wurden Straßenblockaden und Gewaltakte gemeldet. In letzterem sagte die Bundesstraßenpolizei, dass Demonstranten, die Autobahnen blockierten, „terroristische“ Methoden angewendet hätten, darunter hausgemachte Bomben, Feuerwerkskörper, Nägel, Steine ​​und Barrikaden aus verbrannten Reifen.

Die Polizei stellte auch fest, dass sich die Straßensperren am Wochenende von denen unterschieden, die unmittelbar nach der Stichwahl vom 30. Oktober durchgeführt wurden, als Trucker mehr als 1.000 Straßen und Autobahnen im ganzen Land blockierten, mit nur vereinzelten Vorfällen.

Jetzt finden die meisten Widerstandshandlungen nachts statt, durchgeführt von „extrem gewalttätigen und koordinierten vermummten Männern“, die in verschiedenen Regionen des Bundesstaates gleichzeitig agieren, sagte die Bundesstraßenpolizei.

„Die Situation wird sehr kritisch“ im Bundesstaat Mato Grosso, sagte Oberstaatsanwalt Borges der AP. Unter anderem stellte er fest, dass Demonstranten in Sinop, der zweitbevölkerungsreichsten Stadt des Bundesstaates, diese Woche zur Unterstützung der Bewegung die Schließung von Geschäften und Geschäften angeordnet hatten. „Wer nicht abschaltet, erleidet Repressalien“, sagte er.

Seit der Abstimmung ist Bolsonaro aus der Öffentlichkeit verschwunden und seine Tagesordnung war weitgehend leer, was zu Spekulationen darüber führte, ob er schmort oder intrigiere.

Die Aufgaben des Regierungsübergangs wurden von seinem Stabschef geleitet, während Vizepräsident Hamilton Mourão den Vorsitz bei den offiziellen Zeremonien übernahm. In einem Interview mit der Zeitung O Globo führte Mourão Bolsonaros Abwesenheit auf Erysipel zurück, eine Hautinfektion an seinen Beinen, die den Präsidenten daran hindere, Hosen zu tragen.

Aber selbst Bolsonaros Social-Media-Konten sind verstummt – abgesehen von allgemeinen Posts über seine Regierung, anscheinend von seinem Kommunikationsteam. Und die Live-Sendungen in den sozialen Medien, die er während seiner Amtszeit mit seltenen Ausnahmen jeden Donnerstagabend durchführte, wurden eingestellt. Das Schweigen markiert eine abrupte Kehrtwendung für den bombastischen brasilianischen Führer, dessen Legionen von Anhängern an jedem seiner Worte hängen.

Dennoch sind sich Demonstranten, die seit Wochen vor Militärkasernen in ganz Brasilien campieren, sicher, dass sie seine stillschweigende Unterstützung haben.

„Wir verstehen sehr gut, warum er nicht reden will: Sie (die Nachrichtenmedien) verzerren seine Worte“, sagte eine 49-jährige Frau, die sich während einer Protestaktion vor der monumentalen regionalen Militärkommandozentrale nur als Joelma zu erkennen gab Rio de Janeiro. Sie lehnte es ab, ihren vollständigen Namen zu nennen, und behauptete, der Protest sei von Informanten infiltriert worden.

Joelma und andere sagen, sie seien empört über Bolsonaros Verlust und behaupten, die Wahl sei manipuliert worden, was die Behauptungen des amtierenden Präsidenten widerspiegelt – ohne Beweise –, dass das elektronische Wahlsystem betrugsanfällig sei.

Szenen von großen Grillabenden mit kostenlosem Essen und tragbaren Toiletten bei mehreren Protesten sowie Berichte über kostenlose Busfahrten, die Demonstranten in die Hauptstadt Brasilia bringen, haben zu Ermittlungen gegen die Personen und Unternehmen geführt, die die Versammlungen und Straßensperren finanzieren und organisieren.

Der Oberste Gerichtshof hat mindestens 43 Bankkonten wegen Verdachts auf Beteiligung eingefroren, berichtete die Nachrichtenseite G1 und sagte, die meisten stammten aus Mato Grosso. Borges verwies auf die Beteiligung von Akteuren der Agrarindustrie an den Protesten, von denen viele Bolsonaros Vorstoß zur Entwicklung des Amazonas-Regenwaldes und seine Zulassung zuvor verbotener Pestizide unterstützen. Im Gegensatz dazu hat der designierte Präsident da Silva zugesagt Umweltschutz wieder aufzubauen.

Zuletzt wurden die Demonstranten durch die Entscheidung des Präsidenten ermutigt, die Wahlergebnisse offiziell anzufechten.

Am Dienstag beantragten Bolsonaro und seine Partei bei der Wahlbehörde die Annullierung von Stimmen, die auf fast 60 % der elektronischen Wahlmaschinen abgegeben wurden, und verwiesen auf einen Softwarefehler in älteren Modellen. Unabhängige Experten haben gesagt, dass der Fehler, obwohl er neu entdeckt wurde, die Ergebnisse nicht beeinflusst, und der Präsident der Wahlbehörde, Alexandre de Moraes, wies die „bizarren und illegalen“ Anträge schnell zurück.

De Moraes, der auch Richter am Obersten Gerichtshof ist, nannte es „einen Angriff auf die demokratische Rechtsstaatlichkeit … mit dem Ziel, kriminelle und antidemokratische Bewegungen zu fördern“.

Am 21. November hat Generalstaatsanwalt Augusto Aras Bundesanwälte aus Staaten, in denen Straßensperren und Gewalt immer intensiver geworden sind, zu einer Krisensitzung vorgeladen. Aras, der weithin als Bolsonaro-Anhänger angesehen wird, sagte, er habe Geheimdienstberichte von örtlichen Staatsanwälten erhalten und den Gouverneur von Mato Grosso angewiesen, eine Unterstützung des Bundes anzufordern, um die blockierten Autobahnen zu räumen.

Letztendlich war das nicht nötig, da es den örtlichen Strafverfolgungsbehörden gelang, Demonstrationen aufzulösen, und bis Montagabend alle Straßen in Mato Grosso und anderswo befreit waren, so die Bundesstraßenpolizei. Es sei jedoch unklar, wie lange dies angesichts des anhaltenden Schweigens von Bolsonaro dauern würde, sagte Guilherme Casarões, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Getulio Vargas Foundation.

„Mit seinem Schweigen hält er die Menschen auf der Straße“, sagte Casarões. „Das ist der große Vorteil, den er heute hat: eine sehr mobilisierte und sehr radikale Basis.“

Die Associated Press-Reporterin Carla Bridi in Brasilia, Brasilien, hat zu diesem Bericht beigetragen.

Diane Jeantet, The Associated Press