Brandweerlieden van het Oswego Fire Protection District hebben zondagochtend een brand geblust in een huis in Wheatland Township zonder rechtspersoonlijkheid in Will County.

In een verklaring zei de brandweer dat brandweerlieden kort na 07.30 uur naar het huis in blok 10000 van South Sunridge Drive werden geroepen.

“Brandweerlieden kwamen ter plaatse en ontdekten een brandend vuur in de benedenverdieping van een leegstaand huis van twee verdiepingen met houtskeletbouw. Brandweerlieden drongen snel binnen en begonnen het vuur te blussen terwijl andere leden naar slachtoffers zochten”, luidt de verklaring.

De brandweer zei dat het vuur binnen 15 minuten na aankomst van de brandweerlieden onder controle was en dat er geen gewonden zijn gevallen bij brandweerlieden of burgers.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar de brandweer zei dat het niet verdacht van aard lijkt.

Brandweerlieden uit de steden Aurora, Naperville en het Plainfield Fire Protection District hielpen de brandweerlieden van Oswego ter plaatse. De brandweerlieden van Montgomery en North Aurora Fire Protection District boden dekking voor de stations van het Oswego Fire Protection District terwijl brandweerlieden op de brand reageerden.