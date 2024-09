Een 81-jarige man verblijft nog steeds met zijn vrouw in een Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn. Der Mann sei am Staggabend leblos in een Werkstattbereich im Erdgeschoss des Hauss gefunden en nach draußen worden gebracht, zeg een Feuerwehrsprecher am Sonntag. Rettungskräfte-oplossingen zijn erg belangrijk, de Mann zal reanimeren.

Die Feuerwehr löschte den Brand binnenhalb von 45 Minuten. Warum das Feuer in dem Haus brach, ist Polizeiangaben zufolge noch onduidelijk.

