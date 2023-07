Brandmeldeanlage am Moormannplatz in Werne wird ausgelöst

Am Montagabend ging am Moormannplatz am Woolworth eine Feuermeldeanlage los. © Foto Helga Felgenträger

Die Feuerwehr wurde am frühen Montagabend zu einem Einsatz am Moormannplatz gerufen. Doch es gab schnell Entwarnung.

2023-07-17 18:44:17

Die Nachricht verbreitete sich am Montagabend schnell in den sozialen Medien. Einige Gruppen auf Facebook hatten bereits gelesen, dass es am Moormannplatz bei Tedi oder Woolworth brennen würde. Die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt bereits alarmiert und vor Ort.

Doch die Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben. „Es handelte sich um einen Fehlalarm“, sagte Feuerwehrsprecher Tobias Tenk auf Anfrage. Nachdem sichergestellt wurde, dass nichts wirklich brannte, konnten die Einsatzkräfte abziehen.

Brandursache ist unklar

Die Feuerwehr konnte die Brandursache nicht ermitteln. „Die Ursache ist unklar“, erklärte Tobias Tenk. „Wir gehen davon aus, dass die Brandmeldeanlage möglicherweise durch Bauarbeiten ausgelöst wurde, können dies aber nicht mit Sicherheit sagen.“

In dem Gebäude, in dem Woolworth seinen Sitz hat, werden derzeit Bauarbeiten für ein neues Fitnessstudio durchgeführt. Die „Cleverfit“-Kette, die bundesweit Fitnessstudios betreibt, will in Werne ein Studio eröffnen – in den Räumen unter der Woolworth-Filiale am Moormannplatz. Ob die Auslösung der Brandmeldeanlage im Zusammenhang mit den dortigen Bauarbeiten stand, ist nicht bekannt.