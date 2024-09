Potsdam- Neuer Wahlkampf-Skandal der Brandenburger AfD: Während andere Parteien mit Flyern und Aufklebern Werbung machen, verteilt die AfD-Abgeordnete Lena Kotré (38) die Hieb- und Stichwaffe „Kubotan“.

Die etwa 15 Zentimeter langen, massiven Metallstifte mit spitzer und stumpfer Seite gelten in England als Angriffswaffen. In der Schweiz sind sie verboten, in Deutschland nicht. „Wir hören täglich von Messerangriffen und Schlägereien“, warnt der rechtsextreme Politiker in einem Facebook-Video, „ich habe die Lösung!“

Eine Pistole am Schlüsselbund? Für Lena Kotré ein „Druckpunktverstärker“ Foto: privat

Anschließend präsentiert sie den „Original Lena Kotré Kubotan“. Sie nennt die andernorts verbotene Waffe einen „Druckpunktverstärker“ und sagt: „Damit kann man sich wehren.“ Im Video demonstriert sie gleich die Handhabung und schließt: „Seid wehrhaft, wählt AfD!“

Die Zuschauer des Videos reagieren entsetzt. „Was ist der Unterschied zwischen dieser Tatwaffe und einem Messer?“, postet Angelika Stock auf Facebook, „die Doppelmoral der AfD…“

Dies ist nicht die erste Abscheulichkeit der rechten Politikerin. Kotré verbreitet systematisch Angst und Hass gegen alle Nichtdeutschen. Sie hat gerade ihre Plan für eine private „Abschiebeindustrie“ Sicherheitsfirmen sollen Tausende Menschen in Containergefängnissen einsperren.

„Der Staat kann die Bürger nicht ausreichend schützen“, behauptet Panikmacherin Kotré, „und in diesem Moment müssen sich die Bürger selbst schützen.“ In Kürze werde sie „genaue Anweisungen geben, wie man den Kubotan besonders gut einsetzt.“

Im Video demonstriert Kotré den Einsatz der Stichwaffe Foto: privat

Das kann gefährlich sein: Kampfsportler müssen lange den Nahkampf mit der Waffe trainieren. Unerfahrene bringt der Kubotan in Gefahr: An einen Gegner mit Klinge kommt man damit nicht heran. Die Polizei rät: Bei einem Messerangriff weglaufen!

Dies sollten Sie künftig auch tun, wenn Sie Besucher von AfD-Veranstaltungen treffen – diese könnten bewaffnet sein.