Status: 22:57 , Vorsprung , Quelle: ARD ZDF Vorsprung Wahlbeteiligung: 74 %, Quelle: ARD ZDF SPD 30,9 %+4,7

AfD 29.2 %+5,7

BSW 13.5 %

CDU 12.1 %−3,5

Grün 4.1 %−6,7

links 3.0 %−7,7

Ansonsten.7.2 %−6,0 Mögliche Koalitionen Mehrheit aus 45 Sitzen Wahlkreise 44/44 gezähltWahlbeteiligung: 74 % Wahlgrafiken erweitern

Die Grünen, die Linke und die BVB/Freie Wähler haben alle für die Rückkehr ins Brandenburger Land gestimmt. Landtag Keine der drei Parteien erreichte laut Landeswahlkommission die erforderlichen 5 Prozent der Stimmen. Bis zuletzt hatten die drei Parteien gehofft, über Direktmandate in den Landtag einzuziehen. Doch auch hier verloren Grüne, Linke und Freie Wähler gegen die Kandidaten der anderen Parteien.

Die Grünen hatten insbesondere gehofft, Direktmandat für den Wahlkreis Potsdam I. Doch die SPD-Kandidatin Manja Schüle landete letztlich mit 34,4 Prozent deutlich vor der Grünen-Politikerin Marie Schäffer mit 26,5 Prozent.

Die Hoffnungsträgerin der Linken für das Direktmandat, Kerstin Kaiser, erhielt im Wahlkreis Märkisch-Oderland II nur 9,3 Prozent der Stimmen. Sie unterlag damit deutlich dem AfD-Kandidaten Erik Pardeik, der auf 33,5 Prozent der Stimmen kam.

Für die Freien Wähler sollte Spitzenkandidat Péter Vida per Direktmandat in den Landtag einziehen. Auch er unterlag in seinem Wahlkreis Barnim II dem Kandidaten der AfD. Während Vida 23,9 Prozent der Stimmen erhielt, kam sein Gegenkandidat Steffen John auf 26,3 Prozent der Stimmen und sicherte sich damit das Direktmandat.

