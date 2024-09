De CDU in Brandenburg zal niet over de Landtagswahl vom Sonntag kunnen spreken zonder de SPD over de mogelijke beelden van een Landesregierung. De CDU-Country Chef Jan Redmann was een onderdeel van zijn inspanningen gedurende de laatste maanden om de SPD in Potsdam te versterken.

„De CDU en SPD zitten in de regering van het land in de laatste jaren van hun leven en zullen blijven samenwerken,“ zei Redmann in zijn tussentijdse toespraak. „Na het leven van een land en veranderingen in de context van de situatie, is het altijd mogelijk om ermee door te gaan. De basis hiervoor zal het resultaat van het gesprek zijn.“