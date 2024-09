Stand: 22.09.2024 17:12

Nach den Überschwemmungen in Polen steigen nun auch in Brandenburg die Pegelstände der Oder. Vorbereitungen für mögliche Überschwemmungen laufen – schon in wenigen Tagen könnte ein kritischer Pegel erreicht werden.

Entlang der Oder in Brandenburg bereitet man sich wegen des erwarteten Hochwassers auf Überschwemmungen vor. Laut dem Wasserstandsportal des brandenburgischen Landesamtes für Umwelt wird für Frankfurt (Oder) am Dienstag Alarmstufe 3 erwartet, am Mittwochabend dann die höchste Stufe 4 bei einem Wasserstand von über sechs Metern. Unter normalen Bedingungen liegt er bei rund 2,10 Metern. Die Prognose ist allerdings mit Unsicherheiten behaftet.

„Es liegt Spannung in der Luft, denn der Wasserstand der Oder wird in den nächsten Tagen deutlich steigen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke bei einem Besuch in der Stadt. Es werde vermutlich das schlimmste Hochwasser seit 2010. Damals hatten heftige Regenfälle unter anderem zu Überschwemmungen entlang der Oder geführt.

Verstärkte Vorbereitungen beginnen

Ein Sprecher der Stadt Frankfurt (Oder) sagte, am nördlichen Teil der Oderpromenade hätten verstärkte Vorbereitungen begonnen. An der Einschätzung der Lage gebe es derzeit aber keine Änderungen. Viele Menschen hätten heute das schöne Wetter zu einem Spaziergang entlang des Hochwassers am Grenzfluss genutzt.

Der Landrat des Oder-Spree-Kreises, Frank Steffen, will sich morgen bei einem Rundgang entlang der Oder ein Bild von der Lage machen. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte die Sprecherin der Kreisverwaltung, man suche noch Deichläufer, sagte die Sprecherin.

Brücke Frankfurt-Slubice unter Beobachtung

Unter besonderer Beobachtung stehe die Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und dem benachbarten Slubice. Man habe sich darauf geeinigt, dass die Entscheidung über Einschränkungen der Einfahrt nach Slubice von der Verkehrslage abhänge, teilte die polnische Stadt mit.

Slubice hatte ursprünglich angekündigt, den Durchgangsverkehr auf der Brücke ab Sonntag, 7.00 Uhr, einzustellen. Anwohner sollten von den Einschränkungen ausgenommen sein. Nach Angaben der Polizei war die Brücke auch heute Nachmittag noch für alle Verkehrsteilnehmer befahrbar.

Am Tag der Landtagswahl hatte Ministerpräsident Woidke die Menschen in der Region vor der drohenden Gefahr gewarnt. Es gelte, Menschen und ihr Eigentum mit allen verfügbaren Mitteln zu schützen, sagte Woidke. „Zusammenhalt, gegenseitige Hilfe und Solidarität werden uns durch diese schweren Tage bringen.“ Brandenburg habe eine lange Geschichte im Hochwassereinsatz. Zudem sei in den vergangenen Jahrzehnten fast eine Milliarde Euro in den Deichbau investiert worden.