Einer der bedrückendsten Sätze, die jemals jemand zu mir als Journalist gesagt hat, stammte von jemandem, den ich seit meiner Kindheit kenne. Es war vor ein paar Jahren in Eisenhüttenstadt, wir feierten einen Geburtstag in einem italienischen Restaurant. Ich erzählte dem Bekannten von meiner Arbeit und irgendwann meinte er ganz kühl zu mir: „Wenn du so weiterschreibst, wirst du dich hier bald nicht mehr blicken lassen.“

Ich wusste, was der Satz bedeutete. Ich kenne den Satz „da darf man sich nicht mehr blicken lassen“. Es ging nicht darum, dass man von Leuten nicht mehr zum Essen eingeladen wird, weil die Meinungen zu weit auseinander gehen. Wovor mich der Freund warnte, war Gewalt. Leute, die nachts vor deinem Haus stehen. Politische Gewalt, die im Osten leider schon lange ein Problem ist.