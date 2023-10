In einem Brandbrief starteten 26 Landes- und Kommunalpolitiker der FDP einen Großangriff. Sie sind unzufrieden mit dem Atomausstieg, der Migrationspolitik und dem Geld der Bürger – vor allem aber mit den Koalitionspartnern auf Bundesebene.

FDP-Landes- und Kommunalpolitiker stellten in einem offenen Brief die Ampelkoalition im Bund mit SPD und Grünen wegen der schlechten Wahlergebnisse in Hessen und Bayern in Frage. „Die FDP muss ihre Koalitionspartner dringend überdenken“, schreiben die 26 Unterzeichner aus Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen in dem Dokument, das ntv vorliegt mit dem Titel „Weckruf Freiheit!“ an die FDP-Fraktion und den Bundesvorstand.

Die FDP wurde von den Wählern explizit für ihre Verdienste um die Bundesregierung abgestraft. „Landtagsfraktionen, die selbst keine Verantwortung für die FDP-Bundespolitik tragen, mussten erhebliche Einbußen hinnehmen.“ Inhaltlich bezeichnen die Unterzeichner den „völlig emotional motivierten“ Ausstieg aus der Kernenergie als „Fehler“ und das Heizgesetz als „unsäglich“. Sie bezeichnen die Migrationspolitik als „Flickenteppich“ und beklagen eine „Regulierungsflut“ in der Verwaltung. Sie kritisieren auch das Geld der Bürger.

FDP-Chef Lindner für den Verbleib in der Ampel-Koalition

Weiter heißt es, die Partei verbiege sich in der Koalition bis zur Unkenntlichkeit. Die Unterzeichner warnen vor dem „drohenden Untergang der einzigen liberalen Partei“ in Deutschland. Es gibt jedoch Alternativen. „Wir fordern den Parteivorstand auf, sich ernsthaft mit diesen Alternativen zu befassen und gegebenenfalls nach anderen Koalitionspartnern zu suchen, die sich für die Interessen Deutschlands und nicht für eine quasi-religiöse Ideologie einsetzen.“

Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern am 8. Oktober schnitt die FDP schlecht ab. In Bayern verpassten die Liberalen mit 3 Prozent den Einzug in den Landtag. In Hessen hatte man es mit 5 Prozent hauchdünn geschafft. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner bezeichnete das Wahlergebnis als „Arbeitsauftrag“ für die Ampel in Berlin. „Alle drei Koalitionspartner haben verloren“, sagte er. „Und deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, unsere Regierungsarbeit kritisch zu hinterfragen.“

Unterdessen hat sich Parteichef Christian Lindner für einen Verbleib der FDP in der Ampel-Koalition ausgesprochen. Aufgabe der verschiedenen Ampelparteien sei es, stets auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, sagte Lindner laut „Rheinischer Post“ am Montagabend bei einer Zeitungsveranstaltung in Düsseldorf. Er steht zu den Kompromissen und Entscheidungen der Ampel. Solange das möglich ist, wird er der Ampel treu bleiben.

„Ich mache den Grünen keinen Vorwurf, dass sie eine grundsätzlich andere Sicht auf die Gesellschaft haben als ich“, so Lindner weiter, so die Zeitung. Sollte es jedoch zu einem Punkt kommen, an dem keine vertretbaren Kompromisse mehr gefunden werden könnten, würde seine Aussage, dass es besser sei, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, immer noch gelten.