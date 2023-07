Ein unbeaufsichtigter Brand hinter Westclox führte am Freitag zum Brand des Gebäudes, der mehrere Feuerwehren aus dem gesamten Illinois Valley anzog, sagte der peruanische Feuerwehrchef Jeff King.

King dankte den verschiedenen Feuerwehren, die reagierten, nachdem ein vierter Alarm des Mutual Aid Box Alarm Systems ausgelöst wurde. Der Brand konnte in weniger als zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden, der erste Notruf ging am Freitag um 20:19 Uhr ein. Alle Einheiten hatten den Unfallort um 22:57 Uhr geräumt

„Ich möchte der peruanischen Polizei, dem Rettungsdienst, den öffentlichen Arbeiten, dem Illinois Valley Regional Dispatch und allen Feuerwehren, Polizeidienststellen und dem Rettungsdienst danken, die auf diesen Brand reagiert haben“, sagte King. „Ohne all Ihre Hilfe hätte dieses Feuer schlimmer werden können und wir hätten das gesamte Gebäude verlieren können.“

Stattdessen ging es am Samstag wie gewohnt weiter. Fire on Fifth, ein Pizzarestaurant in Westclox, öffnete um 11 Uhr, wie es am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite angekündigt wurde. Auch Star Union Spirits gab bekannt, dass sein Geschäft von dem Brand nicht betroffen sei. Keines der Geschäfte auf der Nordseite des Gebäudes sei von dem Feuer betroffen gewesen, sagte der peruanische Bürgermeister Ken Kolowski.