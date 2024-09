Brand in Küche: Öl im Kochtopf brennt – Großmutter, Mutter und Enkel verletzt

Zwei Kinder, ihre Mutter, ihre Großmutter und eine Nachbarin erlitten in Südhessen Rauchverletzungen, weil heißes Öl in einem Topf auf dem Küchenherd Feuer fing. Den Brand in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Viernheim konnten die Frauen mit Hilfe ihrer Nachbarin löschen, so die Polizei Die 56-jährige Großmutter, die 35-jährige Mutter, ihre sieben und drei Jahre alten Kinder sowie der Nachbar, der ihnen geholfen hatte, erlitten alle leichte Verletzungen durch das Einatmen des Rauchs. Sie wurden am späten Abend nach dem Brand zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Feuerwehrleute, Rettungsdienste und Polizei waren zum Haus gegangen.

