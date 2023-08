Brand in Hangelar: Mehrere Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hangelar sind am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr ist mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort, die Kölnstraße ist gesperrt.

