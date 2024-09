Brand: Halle eines Autohauses brennt in Dresden

Die Halle eines Autohauses ist in Dresden brannte ab. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Feuerwehr mit. Der Brand war am Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hätten beim Anfahren den Feuerschein am Himmel bemerkt, hieß es. Der Brand sei von starker Rauchentwicklung begleitet gewesen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Reifenlager verhindern und dieses löschen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

