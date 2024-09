Brand: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Bei einem Wohnungsbrand in Essen-Bochold wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Feuerwehr Wie die Feuerwehr berichtete, strömte bereits Rauch aus einem Fenster im zweiten Stock, als die Einsatzkräfte am Mehrfamilienhaus eintrafen. Zuvor hatte es nach Angaben der Anrufer einen Knall gegeben. In der verrauchten Wohnung fanden die Feuerwehrleute einen Mann, der nicht mehr ansprechbar war. Er wurde aus der Wohnung geholt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

