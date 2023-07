Die Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos sind noch immer nicht unter Kontrolle. Um Urlauber zurück in ihre Heimatländer zu fliegen, setzt der Reisekonzern TUI mittlerweile sechs Flugzeuge ein. Darüber hinaus versorgen Mitarbeiter betroffene Reisende mit alternativen Unterkünften, Speisen und Getränken.

Der Reisekonzern TUI hat mehr Flugzeuge eingesetzt, um Urlauber von der griechischen Urlaubsinsel Rhodos zurück nach Deutschland zu fliegen. Insgesamt sechs weitere Flugzeuge brachten Reisende nach Hannover, Frankfurt am Main und Stuttgart sowie nach Großbritannien, wie TUI erklärte.

Unterdessen wüteten die Waldbrände auf Rhodos weiterhin außer Kontrolle. Allein am Wochenende mussten 30.000 Menschen vor den Flammen fliehen, sie wurden mit Bussen und Booten in Sicherheit gebracht oder flohen auf eigene Faust.

Weitere zusätzliche Flüge, unter anderem nach Dänemark, seien geplant, erklärte TUI. Darüber hinaus versorgten 300 Mitarbeiter im Südosten von Rhodos betroffene Reisende mit alternativen Unterkünften, Speisen und Getränken. Am Sonntag kündigte TUI an, keine Touristen mehr nach Rhodos zu fliegen.

Unterdessen geht der Kampf gegen die Flammen auf Rhodos weiter. Zur Verstärkung der Griechen kamen Löschflugzeuge aus der Türkei und Hubschrauber aus Ägypten zum Einsatz. Starke Winde fachten die Flammen immer wieder an, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Für Touristen besteht jedoch keine Gefahr, da sie am Samstag im Norden der Insel in Sicherheit gebracht wurden. Das Auswärtige Amt unterstützt deutsche Urlauber auf Rhodos mit Personal vor Ort und steht in Kontakt mit griechischen Behörden und deutschen Reiseveranstaltern, wie eine Sprecherin in Berlin sagte.

Rhodos ist eine der beliebtesten Urlaubsinseln Griechenlands, allein TUI hatte am Sonntag nach eigenen Angaben rund 39.000 Gäste auf der Insel, 7.800 davon seien direkt von der Situation betroffen, teilte das Unternehmen mit.