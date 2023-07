Nach Angaben des Wetteramtes werden die Temperaturen am Dienstag und vor allem am Mittwoch in weiten Teilen Griechenlands deutlich über 40 Grad liegen. Im Westen des Landes sollen es den Meteorologen am Mittwoch heißer als 46 Grad werden. Am Donnerstag wird mit einem Rückgang auf rund 35 Grad gerechnet.