Brady beendet Spekulationen mit Scheidungsankündigung — RT Sport News

Die NFL-Ikone bestätigte, dass er sich von der brasilianischen Supermodel-Ehefrau Gisele Bündchen trennt

NFL-Ikone Tom Brady und Supermodel-Ehefrau Gisele Bündchen haben nach monatelangen Spekulationen über ihre Beziehung ihre Scheidung nach 13 Jahren Ehe bekannt gegeben.

Der 45-jährige Brady bestätigte die Nachricht am Freitag in einem Instagram-Post, in dem er sagte, das Paar habe es getan „nach reiflicher Überlegung zu dieser Entscheidung gekommen, unsere Ehe zu beenden.“

„In den letzten Tagen haben meine Frau und ich unsere Scheidung nach 13 Jahren Ehe abgeschlossen. Wir haben diese Entscheidung einvernehmlich und in Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit getroffen“, schrieb der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner.

„Wir sind mit wunderschönen und wunderbaren Kindern gesegnet, die weiterhin in jeder Hinsicht der Mittelpunkt unserer Welt sein werden. Wir werden weiterhin als Eltern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die Liebe und Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.“

Brady sagte, die Entscheidung zur Scheidung sei gefallen „schmerzhaft und schwierig“ aber dass er und Bündchen „Wir wünschen einander nur das Beste, während wir die neuen Kapitel in unserem Leben angehen, die noch geschrieben werden müssen.“

Bundchen, 42, gab eine Erklärung ab, in der sie sagte, das Paar habe es getan „auseinander gewachsen“.

„Obwohl es natürlich schwierig ist, so etwas durchzumachen, fühle ich mich gesegnet für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, und wünsche Tom immer nur das Beste.“ fügte das Model hinzu.

Das in Brasilien geborene Model soll am Freitagmorgen in Florida die Scheidungspapiere eingereicht haben, wobei Brady die Entscheidung nicht angefochten hat.

In den Dokumenten wird die Ehe als geschlossen aufgeführt „unwiederbringlich kaputt“, laut US-Outlet TMZ.

Brady und Bundchen haben zwei gemeinsame Kinder, den 12-jährigen Sohn Benjamin und die 9-jährige Tochter Vivian, während Brady auch einen 15-jährigen Sohn, Jack, aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan hat.

Eine Einigung über das Eigentum und das Sorgerecht für Kinder soll erzielt worden sein, wird aber nicht öffentlich bekannt gegeben.









Der Zustand der Ehe von Brady und Bundchen war in den letzten Monaten die Quelle intensiver Spekulationen in den US-Medien und darüber hinaus.

Brady machte seine Entscheidung, Anfang dieses Jahres in den Ruhestand zu gehen, rückgängig und entschied sich für eine Rückkehr in die NFL für eine 23. Saison in einem Schritt, der – zumindest öffentlich – von seiner Frau unterstützt zu werden schien.

Aber der erfahrene Quarterback machte vor der Saison eine 11-tägige Pause vom Lager der Tampa Bay Buccaneers für das, was als beschrieben wurde „persönlich“ Gründe dafür.

Das nährte Gerüchte, dass in seinem Privatleben mit Bündchen, einem der erfolgreichsten Glamourmodels der Welt, nicht alles in Ordnung sei.

Die NFL-Saison hat für Brady und die Bucs, die drei Spiele in Folge verloren haben und einen 3-5-Rekord halten, auf dem zweiten Platz in der NFC South-Wertung begonnen.

Brady hat manchmal eine frustrierte Figur gemacht, als er gesehen wurde, wie er Tablets zerstörte und mit Teamkollegen an der Seitenlinie protestierte.

Brady und die Bucs hoffen, ihren Einbruch umkehren und einen Teil der Form wiedererlangen zu können, die sie 2021 zum Super Bowl-Titel geführt hat.